Tournoi des Six nations: le tricolore Uini Atonio devant la commission de discipline

Texte par : RFI Suivre

Le pilier du XV de France Uini Atonio, auteur d'un plaquage dangereux contre l'Irlande dans le Tournoi des six nations samedi 11 février à Dublin, lui ayant valu une exclusion temporaire, a été cité et passera mercredi devant une commission indépendante, ont annoncé lundi les organisateurs. L'arbitre anglais de la rencontre, Wayne Barnes, n'avait sanctionné Atonio que d'un carton jaune pour son plaquage illicite en première mi-temps sur le talonneur irlandais Rob Herring, contraint de quitter ses coéquipiers sur commotion après ce geste. Mais le pilier droit de La Rochelle pourrait être suspendu pour le prochain match des Bleus dans le Tournoi, le dimanche 26 février contre l'Ecosse au Stade de France. Il passera mercredi 15 février, en visioconférence, devant une commission disciplinaire indépendante composée d'un Néo-Zélandais, d'un Anglais et d'un Sud-Africain.