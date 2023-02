Cyclisme: touché au genou, Egan Bernal diffère son retour

Egan Bernal. © AFP - LUCA BETTINI

Le Colombien Egan Bernal, qui tente de revenir au plus haut niveau après son terrible accident il y a un an, a renoncé au Tour d'Andalousie qui commence mercredi, a annoncé son équipe Ineos mardi 14 février. Le vainqueur du Tour de France 2019 avait fait plutôt bonne impression au Tour de San Juan en Argentine mi-janvier avant d'abandonner la course à cause d'une douleur au genou gauche contractée lors d'une chute. Forfait pour le Championnat national en Colombie au début du mois, il a dit vouloir prendre son temps alors qu'il tente, à 26 ans, de renouer avec sa gloire d'antan, un an après avoir percuté de plein fouet un car à l'arrêt lors d'un entraînement le 24 janvier 2022. Victime de fractures à une vertèbre, au fémur droit, à la rotule droite, d'une perforation du poumon et d'un traumatisme crânien, le grimpeur d'Ineos avait failli y laisser la vie. Après une nouvelle opération du genou droit en fin de saison et une autre du nez, il a passé l'hiver à s'entraîner chez lui, parfois sous des trombes d'eau, et espère retrouver le Tour de France en 2023. Le Tour d'Andalousie, auquel participera notamment le Slovène Tadej Pogacar, son successeur sur la Grande Boucle en 2020, était censé lui servir de préparation.