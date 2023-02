Ligue des champions: le Paris Saint-Germain rate le coche à domicile face au Bayern Munich

Largement dominé en première période par le Bayern Munich, le PSG s’est incliné ce mardi 14 février lors du huitième de finale aller (1-0). Les Parisiens se sont remis à l’endroit en fin de rencontre et Kylian Mbappé s’est vu refuser deux buts pour hors-jeu.

Dans une atmosphère de crise, le PSG abordait son premier grand rendez-vous de ce début d’année avec la Ligue des champions, face au Bayern Munich pour le huitième de finale aller. Et il fallait aux Parisiens démontrer que ces dernières semaines, avec une élimination en Coupe de France par Marseille et un match largement perdu face à Monaco en Ligue 1, ne reflétaient pas la qualité d’une équipe capable de remporter sa première Coupe d’Europe.

Trois défaites consécutives pour le PSG

Avec Kylian Mbappé sur le banc, le club de la capitale a du mal à exister dès le début de la rencontre, tandis que le Bayern n'a besoin que de quelques secondes pour se procurer la première frappe, par l’ancien joueur parisien Eric Choupo-Moting. La tentative puissante du droit passe juste à côté de la cage de Gianluigi Donnarumma. L’international camerounais rate ensuite une occasion de la tête après un centre de Kingsley Coman, devancé de justesse par Nuno Mendes (30e).

Alors que la demi-heure de jeu est passée, le public du Parc des Princes attend toujours un tir de la part de son équipe. Le Bayern en compte déjà sept, dont une frappe cadrée. À la 43e minute, Kimmich récupère un ballon et cadre du droit au sol. Donnarumma le bloque.

De cette première période, on retiendra que le Parisien Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur titulaire en Ligue des champions dans un match à élimination directe, à 16 ans et 343 jours. Et que la Bayern a largement étouffé les Parisiens.

Kylian Mbappé et Paris ont réellement joué 15 minutes

Plus audacieux en début de seconde période, le PSG pose enfin le pied sur le ballon. Sauf que le Bayern valide sa domination avec l’ouverture du score de Kingsley Coman qui débloque son compteur cette saison en quatre apparitions en Ligue des champions. Coman profite d’un centre de Davies au deuxième poteau pour tromper Donnarumma d'un plat du pied en volée (53e). Kingsley Coman a de nouveau joué un très mauvais tour à son club formateur. Il y a trois ans à Lisbonne, il avait crucifié le PSG sur une tête imparable au second poteau, le privant d'un sacre européen devenu une obsession depuis son rachat en 2011 par le Qatar.

Eric Choupo-Moting n’est pas loin de doubler la mise, avec un ballon dévié par Donnarumma qui touche le poteau (63e). Une minute plus tard, c'est au tour de Benjamin Pavard qui, d'une tête sur corner, oblige à Donnarumma à plonger pour sauver sa cage. Entré en jeu à la 57e minute à la place de Carlos Soler, Kylian Mbappé ne parvient pas à faire la différence. L’arme fatale du coach Galtier se voit refuser un premier but pour hors-jeu à la 74e minute. Puis un second à la 82e minute alors que le PSG pousse et que le Bayern est en souffrance.

Paris aura été dangereux une quinzaine de minutes, en vain. Un an après sa cruelle élimination dès les huitièmes de finale par le Real Madrid, le PSG en est encore à se poser des questions. Rien n'est joué avant le match retour à Munich le 8 mars, mais les Parisiens se sont mis dans de beaux draps en s'inclinant au Parc des Princes.

