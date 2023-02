Cyclisme: le prodige slovène Tadej Pogacar déjà en grande forme

Le Slovène Tadej Pogacar vainqueur du Tour de France 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Texte par : RFI Suivre

Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté mercredi 15 février la première étape du Tour d'Andalousie à Santiago de la Espada, dans le sud de l'Espagne, en s'échappant en solitaire à treize kilomètres de l'arrivée. Le Slovène, déjà auteur d'un coup de force lundi à Jaen pour sa première course de la saison au terme d'un raid solitaire de plus de 40 km, a été brièvement rejoint par Santiago Buitrago en contre, mais le Colombien n'a pas réussi à suivre la cadence du vainqueur du Tour de France 2021. Vainqueur à seize reprises la saison dernière, Pogacar commence donc de la plus belle des manières l'année 2023 où il fera de la reconquête du Tour de France son principal objectif.