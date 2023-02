Foot: des joueurs de Galatasaray font don de leur salaire aux victimes du séisme en Turquie

Une vue aérienne de bâtiments à Kahramanmaras (Turquie), le 7 février 2023, après un séisme dévastateur la veille © EVRIM AYDIN / ANADOLU AGENCY / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Des joueurs du club turc de Galatasaray vont faire don de leur salaire aux victimes du séisme qui a fait plus de 35 000 morts et des millions de sans-abri en Turquie, a annoncé mercredi 15 février le président du club. « Nombre de nos joueurs ont renoncé à leur salaire pour [financer] les opérations d'aide aux victimes du tremblement de terre », a déclaré Dursun Özbek lors d'une conférence de presse. Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas -les deux autres grands clubs stambouliotes- ont également lancé des campagnes de dons, faisant acheminer des camions d'aide dans les provinces du sud et du sud-est du pays, dévastées par le séisme du 6 février. Le championnat de première division turque a été suspendu après le tremblement de terre, et deux clubs de la Süper Lig, Hatayspor et le Gaziantep FK, ont décidé de se retirer. Ces deux clubs se situent dans des provinces particulièrement affectées. Les matches de championnat devraient reprendre le 3 mars, a indiqué le président de la Fédération turque de football (TFF).