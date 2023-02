Ligue des champions: Chelsea s’incline sur la pelouse du Borussia Dortmund

Chelsea s’est incliné ce mercredi 15 février face au Borussia Dortmund lors du huitième de finale aller. Le Borussia a su faire la différence en contre grâce à Karim Adeyemi malgré seulement deux tirs cadrés sur quatorze.

Après avoir déboursé près de 300 millions d'euros l'été dernier, les patrons du club de Chelsea ont refait le même coup cet hiver et dépensé la même somme, en battant au passage le record du plus gros transfert en Premier League (121 millions d'euros) avec le champion du monde argentin Enzo Fernandez. Les Londoniens ont également enrôlé João Felix, Mykhaïlo Mudryk, Benoît Badiashile, Andrey Santos, Datro Fofana et Noni Madueke et se retrouvent désormais avec 42 joueurs sous contrat.

Alors que Chelsea attend encore les dividendes de ces investissements en championnat où il ne décolle toujours pas, avec seulement quatre buts en sept rencontres depuis le 1er janvier, le double vainqueur de la Ligue des champions (2012, 2021) espère bien en récolter les fruits en C1 dès cette saison. Sauf qu’il faut être au top face au Borussia Dortmund, actuellement troisième de Bundesliga, trois petits points du Bayern Munich, après avoir enchaîné cinq victoires consécutives en championnat et une en Coupe d'Allemagne.

Et ce mercredi, sur la pelouse du Signal Iduna Park, Chelsea est loin de faire des étincelles lors des 30 premières minutes, avec aucun tir. Pire, le capitaine Thiago Silva se prend un carton jaune en s’aidant de la main gauche pour envoyer le ballon au fond des filets (17e). Côté Dortmund, le retour de l’Ivoirien Sébastien Haller, après avoir soigné un cancer des testicules, ne passe pas inaperçu. L’Éléphant a l’ouverture du score au bout de la chaussure. Décalé sur la droite de la surface par Brandt, Haller tente sa chance juste devant le Sénégalais Kalidou Koulibaly, mais son tir échoue dans le petit filet extérieur (27e).

La chevauchée fantastique de Karim Adeyemi

De cette première période, on retient aussi la passe millimétrée du Marocain Hakim Ziyech, demi-finaliste du Mondial au Qatar, pour João Felix, qui reprend le ballon dans la surface, mais ouvre trop son pied droit (31e). Quelques minutes plus tard, l’attaquant portugais touche la transversale (38e) devant les 80 000 spectateurs présents au Signal Iduna Park et son fameux Mur Jaune.

En seconde période, la rencontre est intense et ouverte, et Dortmund trouve le chemin des filets grâce à Karim Adeyemi qui traverse la moitié du terrain dans une chevauchée fantastique, se défait de l’Argentin Enzo Fernandez, et remporte son duel face au portier des Blues, en le crochetant. Le ballon file dans le but vide (63e).

Chelsea aurait pu rentrer en Angleterre avec un nul avec l’occasion de Koulibaly qui prend sa chance au point de penalty. Sa frappe puissante file vers le but, mais Emre Can éloigne le danger d'un tacle décisif juste devant sa ligne (78e). Jusqu’au coup de sifflet final, Chelsea ose, mais manque de réussite, dans une fin de rencontre débridée, à l’image de cette dernière frappe de l’Espagnol Marc Cucurella dans les arrêts de jeu. Match retour le 7 mars.

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Benfica Lisbonne a peut-être fait le plus dur en ramenant une victoire de Bruges grâce à des buts inscrits par João Mario sur penalty (51e) et David Neres (88e). La formation portugaise, qui a bouclé la première phase en tête du groupe H devant le PSG, semble très bien placée pour se qualifier pour les quarts de finale. Double vainqueur de l'épreuve (1961, 1962), Benfica accéderait ainsi à ce stade de la compétition pour la deuxième année d'affilée.

