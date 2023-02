Paris 2024: sécurité et mobilité, deux points clés dans l’organisation

Sécurité et mobilité lors des Jeux olympiques de Paris 2024 sont actuellement au centre des discussions entre les acteurs chargés d’organiser l’événement.

En plein hiver, certains ont des sueurs froides à l’évocation des Jeux d’été de Paris 2024. À 18 mois de la cérémonie d’ouverture, des questions cruciales se posent encore en termes d’organisation.

Si le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a prévenu ses troupes en indiquant que personne ne serait en vacances en juin, juillet et août, il va falloir trouver des astuces pour recruter des agents de sécurité dans le secteur privé.

Les 30 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés chaque jour en moyenne, dont 35 000 pour la seule cérémonie d'ouverture avec les berges de Seine, ne suffiront pas. Vingt-cinq mille agents supplémentaires devront être recrutés. Problème : le secteur est déjà en tension et il y a plus d'offres que de candidats. Avec la crise du Covid-19, beaucoup ont changé de métier. Face au risque de se retrouver le bec dans l’eau dans le processus de recrutement, la profession a récemment vu ses salaires augmentés et de nouvelles négociations sont en cours. Le secteur est confronté à une autre difficulté majeure : la profession ne compte que 15% de personnel féminin. Il va falloir en recruter en nombre pour les palpations des femmes lors des filtrages.

L'épineuse question des transports

En ce qui concerne les transports, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (LR) demande que la jauge de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris soit « inférieure à 500 000 » au lieu de 600 000 actuellement en lien avec la sécurité des transports. Une position donnée lors d'un comité mobilité qui rassemblait tous les acteurs des transports des JO alors que la question des transports devient cruciale pour les JO dans 18 mois, et qu'un bras de fer l'oppose à l'État sur le sujet.

Valérie Pécresse pointe une capacité des transports « insuffisante » avec un « risque de mouvement de foule ». La cérémonie d’ouverture qui devrait accueillir 600 000 personnes fait l'objet de « discussions difficiles » notamment entre l'État, la mairie de Paris, la préfecture de police et les organisateurs. Sur l'éventualité de transports toute la nuit pendant les JO, Valérie Pécresse reprend les alertes des gestionnaires d'infrastructures sur « l'impossibilité opérationnelle d'un tel choix », car il « enlèverait toute capacité à réaliser un certain nombre d'opérations courantes d'exploitation et d'entretien ».

Parallèlement à l'offre de transports publics pour les spectateurs, des bus seront utilisés pour transporter les quelque 200 000 personnes accréditées (sportifs, équipes, médias, etc). Les « réponses à l'appel d'offre pour le transport des accrédités sont en train d'être examinées et la signature des contrats interviendra avant mi-avril », a-t-elle précisé. Un premier appel d'offre avait été infructueux.

Un budget transport qui fait débat

Dans une lettre adressée au ministre des Transports Clément Beaune, Valérie Pécresse a aussi alerté sur le déficit de ressources financières pour garantir le bon fonctionnement des transports pendant les Jeux olympiques, et réclamé des engagements de l'État. Ile-de-France Mobilités (IDFM) prévoit de transporter 7 millions de voyageurs pendant les deux semaines des Jeux olympiques – du 26 juillet au 11 août 2024 – et 3 millions lors des paralympiques – 28 août au 8 septembre 2024.

D'après IDFM, qui a organisé des assises de financement le 23 janvier, il manquerait 800 millions d'euros pour boucler son budget en 2024. L'autorité demande donc à l'État des ressources à hauteur de 600 millions d'euros : 200 millions pour l'offre de transport supplémentaire liée aux JO et 400 millions pour l'exploitation des nouvelles lignes – extension du RER E, de la ligne 14 et pré-exploitation des lignes du Grand Paris Express.

Valérie Pécresse a menacé de ne pas prendre en charge le TDM (transportation demand management), qui vise à contrôler la demande de déplacement en réduisant ou répartissant les flux, « tant qu'un engagement, même oral, n'aura pas été pris par le gouvernement sur l'indispensable question des moyens humains et financiers ».

