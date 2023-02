Basket-ball : Tony Parker va vendre toutes ses actions de l’Asvel mais restera le patron

Le président de l'Asvel Lyon-Villeurbanne, Tony Parker, à Paris, le 9 octobre 2019 AFP/Archives

Président de l'Asvel depuis 2014, Tony Parker a assuré vendredi 17 février dans le quotidien sportif l'Équipe qu'il resterait le patron du club rhodanien, même si son partenaire actuel s'apprête à lui racheter toutes ses parts pour devenir actionnaire majoritaire. « On a un partenaire (Smart Good Things) qui est devenu le plus gros sponsor du club et qui a émis la possibilité de prendre des actions pour aider le club à monter. Je vais vendre toutes mes parts », annonce l'ancien meneur international dans le quotidien sportif. Mais « je resterai président de l'Asvel, président de l'Asvel féminin, prévient-il aussitôt. Le board sera le même et je prendrai les décisions comme d'habitude. Je me vois rester à l'Asvel dans les dix prochaines années. » « Je suis DG délégué de Smart Good Things, je suis dans le conseil d'administration, je vais devenir le deuxième plus gros actionnaire de "SGT" et j'aurai tous les pouvoirs pour gérer le sportif à l'Asvel », poursuit-il en détaillant le montage qui consiste à un échange d'actions entre les dirigeants des deux sociétés. L'ancien sportif devenu homme d'affaires explique cette nouvelle stratégie dans le but de trouver des fonds pour permettre au club de franchir un cap sportif.