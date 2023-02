Football: Arsenal reprend les rênes de la Premier League à Manchester City après une journée folle

Le milieu de terrain Gabriel Martinelli célèbre le troisième but de son équipe lors du match Aston Villa - Arsenal (2-4), à Birmingham le 18 février 2023.

À l'issue d'un après-midi à rebondissements, Arsenal a repris la première place du championnat anglais à Manchester City, le champion en titre. Les Gunners se sont imposés dans les dernières minutes sur la pelouse d'Aston Villa (4-2), alors que City s'est fait piéger par Nottingham Forest (1-1).

Publicité Lire la suite

Les places coûtent cher au sommet de la Premier League. Dépossédé de la première place du championnat anglais après sa défaite dans le choc face à Manchester City (1-3) le 15 février, Arsenal n'avait déjà plus droit à l'erreur dans la course au titre. Les Gunners affrontaient Aston Villa, ce samedi 18 février en ouverture la 24e journée du championnat, et devaient impérativement se relancer s'ils ne voulaient pas être distancés par leur concurrent direct.

La victoire a été longue à se dessiner pour Arsenal, qui restait sur une série de quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues et qui a souffert pendant plus de 90 minutes sur la pelouse du Villa Park face à des Villans accrocheurs. Fébriles en défense, les joueurs de Mikel Arteta ont été rapidement menés au score dès l'entame suite à une réalisation d'Ollie Watkins (5e, 1-0), qui a éliminé le défenseur français William Saliba avant de bien croiser son tir pour tromper le gardien. Arsenal a égalisé quelques minutes plus tard, suite à une superbe volée du pied gauche de Bukayo Saka (16e, 1-1).

Dominateurs mais pas assez tranchants, les Gunners se sont fait reprendre une nouvelle fois par Aston Villa après une action collective très bien conclue par Philippe Coutinho (32e, 2-1). En plein doute à la pause, Arsenal est revenu à hauteur de Villa grâce à corner bien repris par Zinchenko (61e, 2-2). Et alors que les deux équipes se dirigeaient tout droit vers un match nul, Arsenal a renversé le match dans les ultimes secondes, bien aidé par Emiliano Martínez, le gardien d'Aston Villa, auteur d'un but contre son camp malheureux (93e, 2-3) après une grosse frappe de Jorginho sur la barre transversale. Les Gunners ont aggravé le score dans la foulée grâce à une contre-attaque dans les dernières secondes, qui a permis à Gabriel Martinelli de marquer dans le but vide (98e, 2-4).

Avec cette victoire à l'arrachée, Arsenal s'est parfaitement relancé et a montré qu'il n'était pas prêt à laisser Manchester City s'envoler seul en tête du championnat.

City trébuche contre Nottingham

Manchester City pouvait espérer reprendre rapidement les rênes de la Premier League, brièvement confisquées par Arsenal grâce à leur victoire face à Aston Villa (4-2) un peu plus tôt dans l'après-midi, en l'emportant à l'extérieur contre Nottingham Forest. Mais ce qui s'annonçait comme une rencontre abordable face au 14e du classement s'est finalement transformée en un match piège pour les joueurs de Pep Guardiola.

En maîtrise dans le jeu comme à son habitude, City a fait pression sur une défense adverse appliquée sans réussir à concrétiser rapidement sa domination. Rodri aurait pu ouvrir le score de la tête suite à un beau service de Kevin De Bruyne (33e), mais il a vu le ballon filer juste à côté de la cage. Il a fallu attendre la fin de la première période pour que City trouve enfin la faille sur son seul tir cadré, grâce à un coup de canon sous la barre signé Bernardo Silva (41e, 0-1).

Au retour des vestiaires, les Citizens ont clairement affiché leur intention d'enfoncer leurs adversaires. Mais les joueurs de Guardiola ont manqué de réalisme offensif malgré une multitude d'occasions de la part de Gundogan (47e), Foden (48e), Laporte (52e) ou encore De Bruyne (58e). Même Erling Haaland, meilleur buteur de Premier League cette saison avec 26 buts et atout offensif numéro un de Manchester City, s'est totalement loupé devant la cage de Navas (67e). Face à ces assauts, on s'attendait logiquement à ce que Nottingham Forest finisse par craquer. Mais les Reds ont profité d'un temps faible des Citizens pour égaliser contre le cours du jeu suite à belle action conclue par Chris Wood (84e, 1-1) en toute fin de rencontre.

Arsenal reprend donc l'avantage sur Manchester City – 54 points à 52 avec un match joué en moins – et se rassure lors de cette 24e journée qui a lui a souri. Encore en embuscade, City ne laissera que peu de marge d'erreur à Arsenal, qui espère remporter son premier titre de Premier League depuis la saison 2003-2004.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne