Tour du Rwanda: le Britannique Ethan Vernon vainqueur de la première étape

Le Britannique Ethan Vernon a remporté la première étape du Tour du Rwanda, à Rwamagana le 19 février 2023. © Tour du Rwanda

Texte par : RFI Suivre

Le Britannique Ethan Vernon (Soudal-QuickStep) s'est imposé au sprint lors de la première étape du Tour du Rwanda, à Rwamagana le 19 février 2023. Il remporte sa deuxième victoire cette saison, et la septième de sa carrière jusqu'à présent. « ​C'était une journée idéale pour moi. Le dernier virage avant la dernière ligne droite était serré et c'est là que j'ai fait la différence. Comme on y était passé quatre fois avant sur le circuit final, je savais que c'était là que tout pourrait se jouer », a-t-il déclaré à l'arrivée. Le Français Émilien Jeannière (TotalEnergies) et l'Érythréen Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani) complètent le podium.