JO 2024: la RATP lance une campagne de recrutement «sans précédent»

Des passagers sur le quai du métro de la station Opéra, à Paris. REUTERS - BENOIT TESSIER

La RATP a annoncé lundi 20 février son intention de recruter 6600 personnes en Ile-de-France en 2023 dans la perspective de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques 2024, dont 4900 en CDI, un record pour l'établissement public. Cette campagne de recrutement qualifiée de « sans précédent » par la RATP comprend l'embauche de 2700 conducteurs de bus, soit près du double de l'année dernière, 400 conducteurs de métro et 700 agents de gares et stations. D'autres secteurs en tension sont particulièrement concernés comme la maintenance avec 400 postes à pourvoir. Le réseau RATP s'est retrouvé en grande souffrance sur les quatre derniers mois de l'année 2022 avec un bus sur quatre ne roulant pas et entre 10 et 20% de l'offre de métro non réalisée. A un an et demi de l'ouverture des Jeux olympiques et alors que les transports seront un enjeu crucial pour le bon déroulement de la compétition, la RATP veut « permettre d'assurer l'offre attendue sur les réseaux et préparer les évènements majeurs à venir ».