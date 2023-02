Tour du Rwanda: Ethan Vernon remporte la deuxième étape et garde le Maillot jaune

Le Britannique Ethan Vernon s’est adjugé la deuxième étape du Tour du Rwanda et garde le Maillot jaune. © Tour du Rwanda

Déjà vainqueur de la journée inaugurale du Tour du Rwanda la veille, Ethan Vernon s’est adjugé la deuxième étape ce lundi 20 février. Lors de cette étape de près de 133 kilomètres entre Kigali et Gisagara, le coureur britannique a fait parler sa vitesse pour s’imposer devant l’Érythréen Henok Mulubrhan et le Hollandais Jeroen Meijers. Avec cette deuxième victoire en deux étapes, le coureur de 22 ans garde le Maillot jaune. La troisième étape sera courue ce mardi 21 février entre Huye et Musanze. Un parcours de 200km, la plus longue de cette 15e édition.