Tour du Rwanda : l’Érythréen Henok Mulueberhan prend le Maillot jaune après la 3e étape

L'Érythréen Henok Mulueberhan, nouveau Maillot jaune du Tour du Rwanda après la 3e étape. © Tour du Rwanda

Texte par : RFI Suivre

En remportant la 3e étape du Tour du Rwanda ce mardi 21 février à Musanze, Mulueberhan Henok, 23 ans, a frappé les esprits. Le coureur de Green Project a été très offensif dans les derniers mètres, provoquant ses rivaux dans la dernière ascension pour finalement remporter le sprint du premier peloton. Il s’adjuge ainsi l’étape la plus longue de cette compétition (199,5km) en 5h13min37sec et hérite du Maillot jaune. Le Belge Lecerf William finit deuxième de l'étape et l’Ukrainien Boudiak Anatoli, troisième. Pour la quatrième étape, les cyclistes auront à parcourir 138,5 kilomètres entre Musanze et Karongi.