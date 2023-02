Cyclisme: Jonas Vingegaard fait sa rentrée au Tour de Galice

Le Danois Jonas Vingegaard lors de la 21e étape du Tour de France cycliste 2022. Pool via REUTERS - THOMAS SAMSON

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Danois Vingegaard, sacré sur les Champs-Elysées en juillet dernier sur le Tour de France, participera à partir de jeudi 23 février au Tour de Galice en Espagne pour lancer une saison où il visera une deuxième victoire sur la Grande Boucle. En compagnie du Portugais Ruben Guerreiro (Movistar), le grimpeur de la Jumbo-Visma est la tête d'affiche de la deuxième édition de la course galicienne, et a bien l'intention d'effacer les doutes que sa secrète préparation ont fait surgir cet hiver. Depuis sa victoire sur le Tour de France, Vingegaard n'a presque plus couru : il a participé au Tour de Croatie du 27 septembre au 2 octobre, où il a fini deuxième, puis au Tour de Lombardie, le 8 octobre, où il s'est classé 16e, loin de Pogacar. Et depuis, plus rien. Vingegaard enchaînera avec un gros rendez-vous, début mars, sur le Paris-Nice : son premier duel contre Tadej Pogacar, le prodige slovène double vainqueur du Tour de France (2020, 2021) qui réalise un début de saison époustouflant, avec deux victoires à la semi-classique de Jaen et sur le Tour d'Andalousie, et qui a décidé de zapper le Strade-Bianche pour arriver en pleine forme sur la Course au soleil (5-12 mars). Ce sera le premier mano a mano sur une épreuve World Tour entre les deux hommes depuis leur bataille épique sur le Tour de France, l'an dernier.