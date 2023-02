Ligue 1: Anderson revient à Lyon comme conseiller sportif

L'ancien avant-centre de Lyon, le Brésilien Sonny Anderson, nouveau conseiller sportif de l'OL, sera présenté officiellement jeudi, a annoncé mercredi le club rhodanien. Le poste de conseiller sportif n'existait plus à l'Olympique lyonnais depuis le décès de Gérard Houllier (décembre 2020), successeur de Bernard Lacombe parti à la retraite. Âge de 52 ans, Anderson a joué à l'Olympique lyonnais entre 1999 et 2003, contribuant à sa victoire en coupe de la Ligue (2001) et aux deux premiers des sept titres de champion de France (2002, 2003). Sonny Anderson, qui a aussi été entraîneur des attaquants de Lyon (2007-2011), était dernièrement consultant TV sur BeInsport mais aussi conseiller sportif de Lyon-La Duchère (N2), club partenaire de l'OL. Anderson avait commencé sa carrière de joueur au Brésil avant de se révéler en Europe au Servette Genève (1992-1993), puis à Marseille (1993-1994), Monaco (1994-1997) et Barcelone (1997-1999). Lyon l'avait ensuite recruté pour 120 millions de francs à l'époque (18 M EUR). Il avait ensuite terminé son parcours à Villarreal en Espagne (2003-2004) puis Al Rayyan (2004-2005) et Al Gharaffa au Qatar (2005-2006).