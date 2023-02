Ligue des champions: le RB Leipzig et Manchester City se quittent sur un nul

Riyad Mahrez, buteur pour Manchester City face à Leipzig, le 22 février 2023. AFP - ODD ANDERSEN

Texte par : Farid Achache Suivre 3 mn

Leipzig et Manchester City se sont quittés sur un nul ce mercredi 22 février à la Red Bull Arena pour le huitième de finale aller. Après l'ouverture du score de Riyad Mahrez lors d’une première période fade, Leipzig est revenu avec de meilleures intentions et mérite son égalisation face à des Citizens et un Erling Haaland en manque d’inspiration.