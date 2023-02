Ligue 1: les supporters du PSG à nouveau interdits de déplacement à Marseille

Supporters du Paris Saint-Germain. REUTERS - CHARLES PLATIAU

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les supporters du Paris Saint-Germain seront à nouveau interdits de déplacement à Marseille dimanche 26 février pour soutenir leur équipe face à l'Olympique de Marseille en championnat, selon un arrêté du ministère de l'Intérieur publié ce jeudi. Les supporters parisiens avaient déjà été interdits de déplacement à Marseille le 8 février pour le huitième de finale de la Coupe de France de football opposant les deux grands rivaux, remporté par les Olympiens 2 à 1, une première victoire depuis plus de dix ans au stade Vélodrome. Invoquant la « rivalité » entre les supporters des deux clubs ayant « entraîné dans le passé et de manière récurrente des troubles graves à l'ordre public », la préfète de police des Bouches-du-Rhône avait pris début février des arrêtés interdisant aux supporters parisiens « d'accéder au Stade Vélodrome et de circuler ou de stationner » à ses abords « et dans les arrondissements proches » pour les deux matches des 8 et 26 février. Un arrêté ministériel publié jeudi au Journal Officiel vient compléter ces dispositions en interdisant « le dimanche 26 février 2023 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris-Saint-Germain ou se comportant comme tel, (...) entre les communes de la région d'Ile-de-France et la commune de Marseille ».