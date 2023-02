Tour du Rwanda: Le Sud-Africain Callum Ormiston s’impose lors de la 5e étape

Le Sud-Africain Callum Ormiston. © Tour du Rwanda

Texte par : RFI Suivre

Le Sud-Africain Callum Ormiston (Global 6 Cycling) s’est imposé en solitaire ce jeudi 23 février lors de la 5e étape du Tour du Rwanda entre Rusizi et Rubavu après 195 kilomètres de course. Callum Ormiston avait attaqué à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Il a devancé de 6 secondes un groupe composé de quatorze coureurs et réglé par l'Italien Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team) devant l'Érythréen Metkel Eyob (Terengganu Polygon Cycling Team). Lors de cette étape, le Britannique Chris Froome (Israel-Premier Tech) a passé une soixante de kilomètres seul en tête. Deux crevaisons ont réduit à néant tous ses efforts.