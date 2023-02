Tournoi des Six nations: la France à la relance face à l’Ecosse

Les Français, vainqueurs poussifs de l'Italie (29-24) avant de chuter face à l'Irlande (32-19), reçoivent dimanche 26 février au Stade de France l'Écosse, qui a pour sa part battu l'Angleterre (29-23) puis le pays de Galles (35-7).

« L'Écosse, c'est une équipe en forme, qui est en confiance : ils ont gagné à Twickenham, ce n'est pas rien. Ils vont arriver avec l'envie de poursuivre sur une troisième victoire en autant de rencontres. À nous de freiner leur dynamique, de les remettre en question sur leurs points forts », a prévenu le troisième ligne du XV de France François Cros, à quelques jours du match, en conférence de presse. « Tous les matches sont durs. C'est une équipe très mobile qui joue beaucoup. À nous de répondre présents dans ce domaine-là et d'arriver à contrer Finn Russell, qui fait un début de Tournoi assez incroyable », a ajouté Cros (28 ans, 17 sélections).

Une Écosse confiante et conquérante

Pour Karim Ghezal, le co-entraîneur des Bleus en charge de la conquête et des tâches spécifiques, le XV de France « est encore en position de gagner le Tournoi ». S'ils ne sont plus en mesure de réaliser un second Grand Chelem après celui obtenu en 2022, les Bleus occupent la quatrième place au classement avec cinq points, derrière Irlandais et Écossais (10 points), et l'Angleterre (6 pts). « Ce Tournoi des Six nations est passionnant, avec les bonus offensif et défensif : toutes les équipes sont à un niveau exceptionnel et aujourd'hui, on est encore en course », a-t-il ajouté.

Le demi de mêlée français Antoine Dupont et sa bande devront terriblement se méfier de cette Écosse confiante et conquérante, « la seule équipe qui nous a battu deux fois dans le Six nations en trois ans » en 2020 et en 2021, a rappelé en conférence de presse Laurent Labit, l'entraîneur des Bleus en charge de l'attaque. « Les joueurs ont envie de repartir sur une nouvelle série. Il nous reste trois matches à gagner dans ce Six nations », positive tout de même Labit.

Le retour de Mohamed Haouas

Si ce n'est la suspension du pilier Uini Atonio, remplacé par Mohamed Haouas, aucun changement n'est à signaler parmi les 23 qui fouleront la pelouse du Stade de France face à l'Écosse, par rapport à l'équipe alignée à Dublin. Haouas n'avait plus été titulaire dans le Tournoi depuis le 26 mars 2021 et une défaite contre... l'Écosse (27-23) au Stade de France. Cette titularisation de Haouas, sa treizième en Bleu, contre un adversaire qui ne lui réussit pas, pourrait lui permettre de relancer sa carrière tout en laissant à distance ses concurrents directs, dont ses homologues de Bordeaux-Bègles Sipili Falatea ou de Lyon Demba Bamba.

Après l'Écosse, la France aura rendez-vous à Londres, puis elle recevra le pays de Galles lors de la dernière journée du Tournoi. Avant sa défaite en Irlande, Le XV de France restait sur une série de quatorze victoires de rang.

