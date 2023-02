Athlétisme: le Suédois Armand Duplantis franchit 6,22m et améliore son record du monde de saut à la perche

Le Suédois Armand Duplantis lors du meeting All Star Perche à Clermont-Ferrand, le 25 février 2023. © AFP / ARNAUD FINISTRE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Suédois Armand Duplantis a amélioré son propre record du monde de saut à la perche en franchissant une barre à 6,22 mètres lors du meeting All Star Perche à Clermont-Ferrand, ce samedi 25 février. Champion olympique en 2021 et champion du monde en 2022, il détient le record du monde depuis le 8 février 2020 lorsqu'il avait franchi 6,17 mètres à Torun en Pologne et effacé le saut à 6,16 mètres du Français Renaud Lavillenie. Depuis cette date, Armand Duplantis a fait progresser le record du monde de six centimètres. « C'est incroyable, je ne sais pas quoi dire. Battre ce record du monde devant Renaud Lavillenie, c'est incroyable. Je n'aurais jamais sauté aussi haut s'il n'y avait pas eu Renaud », a-t-il déclaré après son saut.