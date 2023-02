Égypte: Mortada Mansour, le président de Zamalek, incarcéré un mois pour «injure»

Mortada Mansour, le président du club de football égyptien de Zamalek, salue ses joueurs avant un match entre Zamalek et Al Ahly, en octobre 2015. © AFP / MARWAN NAAMANI

Mortada Mansour, le président du club de football égyptien de Zamalek, a été incarcéré ce samedi 25 février pour un mois en raison d'« injure » à l'encontre du président du club rival cairote d'Al Ahly, a révélé une source judiciaire. Il avait été condamné en première instance à un an de prison pour avoir injurié Mahmoud al-Khatib et sa famille dans une vidéo, avant que cette peine soit réduite à un mois en appel en août 2022 et confirmé ce 25 février par la Cour de cassation. « Ne vous inquiétez pas pour moi, les lions n'ont pas peur de la mort ni de la prison », a-t-il publié sur Facebook juste avant son incarcération. Connu pour ses critiques et insultes régulières vis-à-vis de ses adversaires ou des supporters, Mortada Mansour avait évité des poursuites en justice par le passé grâce à son immunité parlementaire. Al Ahly et Zamalek, les deux plus grands clubs de football d'Égypte et parmi les plus importants d'Afrique, disputent actuellement la phase de groupes de la Ligue des champions africaine 2022-2023.