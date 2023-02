Football: mené par le duo Mbappé-Messi, le PSG efface l'Olympique de Marseille au Vélodrome

Kylian Mbappé et Lionel Messi célèbrent le troisième but parisien lors du match OM-PSG, le 26 février 2023.

Le PSG a largement dominé l'Olympique de Marseille (3-0), son dauphin au classement de la Ligue 1, dans une rencontre à sens unique au Vélodrome, ce dimanche 26 février. Tranchante en attaque, la connexion Mbappé-Messi a brillé et a permis à l'attaquant français de devenir co-meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 200 réalisation.

La passe de deux pour l'OM ou l'heure de la revanche pour le PSG ? Le leader du championnat de France restait sur un goût d'inachevé face à son rival phocéen, après sa défaite en huitièmes de finale de Coupe de France (1-2), le 8 février dernier. Cette deuxième confrontation en l'espace d'un mois pouvait peser lourd dans la course au titre et profiter à l'Olympique de Marseille, à cinq points de la première place, face à un PSG en difficulté dans cette deuxième partie de saison.

Ce sont les Marseillais qui ont d'abord emballé la rencontre, grâce à une bonne percée de Nuno Tavares qui s'est retrouvé seul dans la surface, mais a trop tardé à ajuster Donnarumma (12e) et a fini par perdre le ballon après un bon retour défensif de Nuno Mendes. Le camp parisien a ensuite perdu Presnel Kimpembe sur blessure (16e), qui s'est effondré sur la pelouse lors d'une offensive marseillaise.

Cela aurait pu signer le début du cauchemar pour les joueurs de Christophe Galtier, qui ont commencé à subir de plus en plus d'occasions adverses et auraient pu concéder l'ouverture du score sur nouvelle tentative de Nuno Tavares (18e), qui a dévissé sa frappe. Mais après une contre-attaque parisienne, il n'a fallu qu'une seule occasion à Kylian Mbappé, bien servi par Messi, pour battre Pau López et ouvrir le score (25e, 1-0). Quelques minutes plus tard, Éric Bailly a cru sonner la révolte pour son camp (28e) mais son but a été refusé par Clément Turpin en raison d'un contrôle de la main.

Dans la foulée, Kylian Mbappé a inversé les rôles en servant à son tour Lionel Messi d'une superbe passe entre les jambes du défenseur ivoirien, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les cages marseillaises (29e, 2-0). L'Argentin a même manqué de peu le but du 3-0 (34e), mais sa frappe à bout portant est passée largement au dessus du but adverse. Mbappé (39e) et Marquinhos (40e) ont continué à mettre à mal la défense de l'OM, sans trouver à nouveau le chemin des filets. Dominé, Marseille est resté sans solution face à l'efficacité du duo parisien Mbappé-Messi.

Le PSG intraitable face à son dauphin

Et les choses ne se sont pas arrangées pour les Phocéens : dès la reprise, l'attaquant français a manqué de peu le doublé en poussant le ballon d'une tête qui est passée juste à côté des cages adverses (52e). Il s'est immédiatement corrigé quelques minutes plus tard en inscrivant son 200e but sous les couleurs du PSG, parfaitement servi par Messi (55e, 3-0). Peu inspirés en attaque, les joueurs marseillais ont finalement forcé Donnarumma à se déployer sur un double arrêt face à Alexis Sánchez et Sead Kolašinac (65e), qui ont manqué de réalisme.

Le PSG, bien en place, s'est ensuite contenté de gérer son résultat, sans être réellement inquiété par les tentatives timides des Marseillais, à l'image de la frappe dévissée de Cengiz Ünder (78e) ou la reprise acrobatique manquée de Leonardo Balerdi (80e). Sur une réaction d'orgueil, l'OM n'est pas passé loin de faire trembler les filets parisiens suite à un bon centre de Tavares repris par Vitinha (90e), mais Donnarumma s'est une nouvelle fois illustré pour conserver le score en l'état.

Avec ce succès, les Parisiens se rassurent et confortent leur place en tête de la Ligue 1 (60 points) avec maintenant huit longueurs d'avance sur leur concurrent direct. L'OM, qui avait dominé le PSG début février en Coupe de France, a été transparent ce 26 février au Vélodrome et n'a pas su trouvé la solution pour contenir les attaquants parisiens. Intenable, Kylian Mbappé a inscrit un doublé et s'est hissé au rang de co-meilleur buteur de l'histoire du PSG.

