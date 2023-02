Tour du Rwanda: l'Érythréen Henok Mulubrhan s'impose sur la dernière étape et remporte le général

L'Érythréen Henok Mulubrhan lors de l'arrivée de la 8e et dernière étape du Tour du Rwanda, le 26 février 2023. © Tour du Rwanda

Texte par : RFI Suivre

L'Érythréen Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani) est sorti vainqueur de la 8e et dernière étape du Tour du Rwanda ce dimanche 26 février, au coude-à-coude avec Joseph Blackmore (Grande-Bretagne) et Victor de La Parte (TotalEnergies). Ce succès lui permet de s'imposer au classement général, juste devant Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team) et William Junior Lecerf (Soudal-Quick Step), et de remporter son premier Tour du Rwanda à 23 ans pour sa 4e participation. C'est la 5e fois que l'Érythrée remporte la course en 15 éditions avec quatre coureurs (Teklehaimanot, Kudus, Tesfazion x2 et Mulubhran).