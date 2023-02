Tournoi des Six Nations: la France triomphe d'une valeureuse équipe d'Écosse

L'équipe de France a arraché la victoire face à un XV écossais accrocheur (32-21), ce dimanche 26 février au Stade de France en clôture de la troisième journée du Tournoi des Six Nations 2023. Grâce à un essai de dernière minute de Gaël Fickou, les Bleus empochent un succès bonifié et restent en vie dans le tournoi. Ils affronteront l'Angleterre à Twickenham le 11 mars prochain.

Un match pour continuer d'y croire. Deux semaines après leur défaite face à une équipe d'Irlande flamboyante, les Bleus devaient se remettre la tête à l'endroit dans ce Tournoi des Six Nations en affrontant l'Écosse, toujours invaincue, pour la 100e fois de leur histoire. Les Tricolores ont eu à cœur de montrer qu'ils avaient appris de leurs erreurs lors du choc précédent et qu'ils allaient rapidement corriger leurs errements offensifs.

Dès les premières minutes de la rencontre, les Bleus ont mis la pression sur les Écossais dans un Stade de France animé. Cette démonstration de puissance tricolore a rapidement fait craquer la défense adverse, après une belle phase de jeu conclue par Romain Ntamack (5e) et transformée par Thomas Ramos (7-0). Dépassé, le XV du Chardon a ensuite été réduit à 14 joueurs dès la 7e minute, suite à l'expulsion de Grant Gilchrist pour un coup d'épaule en plein visage d'Anthony Jelonch. Profitant de ce coup dur côté écossais, Ethan Dumortier a enfoncé le clou dans la foulée en marquant en bout de ligne (8e, 12-0).

Auteur d'un coup de tête sur Benjamin White (13e), le Français Mohammed Haouas a lui aussi été renvoyé aux vestiaires peu de temps après. Mais le XV de France n'a pas paniqué et a assené un nouvel essai aux Écossais grâce à Thomas Ramos, qui a intercepté un ballon adverse sur l'aile avant de filer en solitaire vers les poteaux (19e). Il s'est chargé de la transformation sans trembler (19-0).

Les Écossais ont ensuite connu leur premier temps fort de la rencontre en occupant davantage le camp français, mais leurs tentatives se sont cognées à la bonne défense du XV de France. Huw Jones a finalement trouvé la faille dans la muraille bleue (26e), avant que son essai ne soit transformé par Finn Russell (19-7). Les Français auraient pu encore alourdir le score en toute fin de première période mais l'essai de Charles Ollivon (40e+1) a été annulé, l'arbitre ayant sifflé la mi-temps quelques secondes plus tôt. Avec trois essais marqués en première période (22-7), les Bleus ont maîtrisé leur sujet face à des Écossais qui ont souffert mais aussi montré du répondant.

Une Écosse avec du caractère

Dominée au score mais pas abattue, l'Écosse a effectué un retour solide en inscrivant rapidement un deuxième essai grâce à Huw Jones (48e), bien transformé (22-14). Les Écossais ont ensuite mis les Bleus en grande difficulté en multipliant les tentatives dans leurs derniers mètres. Moins serein, le XV de France a eu plus de mal à être tranchant et à contenir son adversaire, qui ne l'a presque pas laissé respirer depuis la reprise.

Finn Russell a ensuite récompensé la réaction fracassante de son équipe en remettant les siens à trois essais partout (68e) et à seulement quatre points des Français après transformation (25-21). Bousculés, les Français devaient obligatoirement conserver leur maigre avance pour rester en vie dans le tournoi et ont confisqué le ballon dans les dernières minutes. La défense impressionnante des Écossais face aux multiples assauts français aurait pu conclure le match sur ce score, mais Gaël Fickou a délivré ses coéquipiers en se faufilant dans la défense écossaise au bout du temps réglementaire (80e) pour inscrire le quatrième essai français et ramener le bonus offensif aux Bleus (32-21).

Ce succès permet au XV de France de se relancer au classement général et de revenir à hauteur de l'Écosse (2e avec 10 points) et de l'Angleterre (3e avec 10 points). Les Écossais subissent leur première défaite du tournoi et voient leurs rêves de Grand Chelem s'envoler. Ils affronteront l'Irlande, seule équipe encore invaincue et grande favorite de cette édition, lors d'un choc à domicile le 12 mars qui pourrait profiter à l'équipe de France.

