Séisme en Turquie: des supporters de foot appellent à la démission du gouvernement

Des civils cherchent des survivants sous les décombres à Kahramanmaras, en Turquie, près de l'épicentre du séisme, le 7 février 2023. © Adem Altan / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Des supporters de l'équipe de football turc Besiktas ont lancé dimanche 26 février à Istanbul un rare appel à la démission du gouvernement, rejoignant ceux du club de Fenerbahçe, près de trois semaines après le séisme dévastateur dans le sud-est de la Turquie. « Gouvernement, démission ! », ont scandé dimanche soir des milliers de supporters de l'équipe stambouliote de Besiktas dans le stade Inonu à l'occasion de la rencontre de championnat contre Antalyaspor. Ils ont également lancé des peluches sur la pelouse en hommage aux enfants victimes du tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 44 000 morts en Turquie et touché aussi la Syrie voisine. Les supporters de Besiktas, l'un des clubs d'Istanbul, sont réputés être plutôt proches de l'opposition. La veille, des supporters de Fenerbahçe avait chanté « Mensonges, tricheries, ça fait 20 ans, démission ! » lors d'une rencontre contre Konyaspor. Depuis le séisme d'une magnitude de 7,8, le gouvernement turc est vivement critiqué par l'opposition et des médias indépendants pour son manque de réaction durant les premiers jours dans des zones dévastées.