Foot: Philippe Diallo, patron par intérim de la FFF, désormais en pleine lumière

Après la démission de Noël Le Graët, dont le mandat devait s’achever en 2024, Philippe Diallo assure l’intérim à la tête de la Fédération française de football (FFF).

Publicité Lire la suite

À 59 ans, il est un acteur de l'ombre à la notoriété limitée, mais un fin connaisseur des acteurs et arcanes du football depuis trois décennies.

Méconnu du grand public, Diallo a dirigé durant près de trente ans (de 1992 à 2021) l'Union des clubs professionnels de football (UCPF), syndicat patronal, et a joué notamment un rôle important dans les réformes des transferts de joueurs, en faisant preuve d'habileté politique.

Fils d'un champion de boxe sénégalais

Natif de Saint-Nazaire, fils d'un champion de boxe sénégalais, il a fait son entrée à la « 3F » en rejoignant la liste de Noël Le Graët lors de la réélection du dirigeant breton en mars 2021.

Trésorier général au sein du comité exécutif (Comex) de la fédération, Philippe Diallo a grimpé dans l'organigramme en devenant vice-président délégué en décembre 2021 quand Brigitte Henriques prenait la tête du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). La présidence par intérim lui est revenue en janvier 2023 après la mise en retrait de Noël Le Graët.

« C'est un homme structuré, intelligent, posé, consensuel, un homme de dossiers. Il coche vraiment beaucoup de cases, sauf celle de la notoriété », a résumé Éric Borghini, membre du Comex depuis 2011. « Je dois me mettre au-dessus de la mêlée et avoir pour seul souci l'intérêt général. Ce qui veut dire que les ambitions personnelles qui peuvent être légitimes doivent se mettre entre parenthèses dans cette période de crise. Ensuite, chacun pourra avoir les ambitions qu'il estime naturelles pour pouvoir prétendre au poste de président de la Fédération », avait-il expliqué en janvier dans les colonnes de L’Équipe.

Une expérience internationale

Diplômé en droit public et droit des affaires, passé par Sciences Po Paris, Philipe Diallo possède une expérience internationale en tant que juge unique à la chambre de résolutions des litiges de la Fifa depuis 2003. Depuis 2013, il est à la tête du Conseil social du mouvement sportif (Cosmos), une organisation patronale regroupant plusieurs milliers de structures - clubs, ligues, organisateurs d'événements, etc. « La première et unique organisation patronale représentant les employeurs du sport et réunissant près de 10 000 structures sportives », peut-on lire sur le site officiel de l'organisme.

Désormais en première ligne, avec un intérim prolongé jusqu'à l'Assemblée fédérale de juin, voire jusqu'en décembre 2024, Philippe Diallo pourra-t-il s'enraciner dans la fonction de numéro un ? « Il n'est pas très connu encore du grand public. Mais s'il reste dix-huit mois à la tête de la fédération, on ne le déloge plus. Et c'est la crainte de certains », a glissé Eric Borghini en référence à ses potentiels concurrents.

Avec AFP

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne