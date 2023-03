MMA: choc des extrêmes entre la légende Jon Jones et la star française Ciryl Gane

Le combattant français de MMA Ciryl Gane, qui vise la ceinture UFC des lourds dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mars à Las Vegas, sera face au plus grand défi de sa carrière en affrontant l’Américain Jon Jones. Un adversaire considéré comme l'un des meilleurs combattants de l’histoire des arts martiaux mixtes.

Publicité Lire la suite

C’est sans nul doute le choc de l’année, le combat qui fait beaucoup saliver les fans des arts martiaux mixtes (MMA), en France et au-delà. L’affrontement à Las Vegas, le temple du show et du spectacle des sports de combat, entre deux phénomènes du MMA qui convoitent le prestigieux titre de UFC des moins de 120 kilos, dont la ceinture est vacante depuis que Francis Ngannou a quitté l'UFC en janvier dernier.

D’un côté, le Français Ciryl Gane, l’express du MMA qui a ravagé (presque) tout sur son passage, moins de cinq ans après son premier combat (11 victoires). Il ne compte qu’un revers face à Francis Ngannou en fevrier 2022. De l’autre, Jon Jones, considéré comme le « GOAT » du MMA, avec 26 victoires et une seule défaite ; une disqualification pour un coup de coude illégal alors qu’il dominait son combat contre Matt Hamill en 2009.

« Il avait tout pour être le Michael Jordan du MMA »

L’enjeu de ce combat de titans est immense pour Ciryl Gane qui est devant une nouvelle montagne à gravir. « C'est sans aucun doute le plus gros combat de ma carrière et je pense aussi pour le MMA français, estime Gane. Quelqu'un de ce calibre, ce n'est pas commun. »

‼️ SEMAINE DE CHOC DES TITANS. GANE VS JONES.⚡️

C’EST TOTALEMENT FOU pic.twitter.com/bDyORXzG7X — ARENA (@MMArena_) February 27, 2023

Arrivé à l’UFC en août 2008, Jon Jones est en effet considéré comme le combattant le plus talentueux de l'histoire du MMA. Trois ans après ses débuts, il devient champion des poids mi-lourds de l'UFC, à 23 ans et 8 mois, devenant le plus jeune combattant à décrocher un titre dans l'organisation américaine. Il détient également les records du plus long règne de l'histoire (1501 jours), du plus grand nombre de défenses de titres (11), et de la plus longue série de combats sans défaite (18).

« Il avait tout pour être le Michael Jordan du MMA, résume pour l'AFP Guillaume Duseaux, coauteur du Grand livre du MMA. Tout était fait pour qu'il atteigne les sommets. Mais ce qui fait qu'il n'est jamais devenu le Michael Jordan du MMA, ce sont ses frasques en dehors de la cage ». Les « frasques » : des contrôles antidopage positifs, des arrestations pour conduite en état d'ivresse et pour violences conjugales.

Gane : « Il n'a pas vraiment de point faible »

Aujourd’hui, après avoir fait le tour de sa catégorie, l’ancien roi des moins de 93 kilos a pris du muscle et du poids et veut conquérir une nouvelle catégorie. Une incursion qui pourrait être « un avantage » en faveur de Ciryl Gane, se dit le Français. Un autre pourrait être « l'inactivité » de l’Américain de 35 ans qui n’a pas combattu depuis trois ans. « Il n'a pas vraiment de point faible, tempère Gane. C'est quelqu'un de polyvalent et surtout qui a une très belle lutte, une bonne gestion de la cage, une bonne gestion globale de l'adversaire. Donc c'est quelqu'un qui a un très bon ‘’fight IQ’’ (intelligence tactique). […] Il va beaucoup miser sur sa lutte, c'est un très grand lutteur. Il a un passé de lutteur avant le MMA, donc c'est quelque chose qui est dans son ADN, qui ressort automatiquement. »

De son côté, Jon Jones, dans un style provocateur, estime que le Français « est le combattant le moins complet » du top 5 des poids lourds. « Il a un très bon jeu de jambes. J’ai regardé ses combats, mais contre Ngannou, lui qui était considéré comme le poids lourd le plus rapide qu’on ait jamais vu […]. Cela ne s’est pas vu. »

💥 Jon Jones déclare que Ciryl Gane est le combattant le plus incomplet du top 5 😳



Il indique également que son striking n’a servi à rien contre Ngannou et qu’il ne servira à rien contre lui 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/2PxjhRkx3U — ARENA (@MMArena_) March 1, 2023

Pourtant, « Bon gamin » - le surnom de Gane - est réputé pour sa facilité dans les déplacements et sa légèreté pour son gabarit (193,m pour 111 kilos). Son expérience comme champion de boxe thaï va encore lui servir dans la cage pour aller chercher la ceinture tant convoitée.

Le combat va se dérouler à partir de 3h du matin TU, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mars.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne