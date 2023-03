Cyclisme: Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, deux jeunes monstres sur Paris-Nice

Pour la première fois depuis Miguel Indurain et Tony Rominger en 1994, les deux derniers vainqueurs du Tour de France sont au départ de la course au soleil. Jonas Vingegaard, vainqueur de la Grande Boucle 2022, retrouve Tadej Pogacar.

Le monarque et le dauphin du dernier Tour de France entament dimanche 5 mars une première explication. Ironie du sort, les deux coureurs participent pour la première fois de leur carrière à Paris-Nice, la première grande course à étapes de la saison sur le territoire français. Ce duel au sommet devrait ravir les fans de cyclisme pour cette répétition d'une revanche qui s'annonce croustillante en juillet prochain.

Deux coureurs déjà très en forme

Les huit étapes menant les coureurs des Yvelines (région parisienne) jusqu'à la Promenade des Anglais à Nice dimanche 12 mars sont d'autant plus attendues que les deux hommes ont réussi un début de saison gargantuesque. Pogacar compte déjà cinq victoires en six jours de course. Et Vingegaard a carrément fait carton plein en remportant les trois étapes plus le général du Gran Camino en Espagne.

Pogacar et Vingegaard ont privilégié jusque-là la course italienne de Tirreno-Adriatico où ils avaient terminé dans cet ordre aux deux premières places en 2022, avant que le Danois ne supplante le Slovène sur le Tour. « Pogacar voudra montrer que c'est lui le patron, souligne le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. La force de Paris-Nice est de projeter tout de suite en juillet. C'est vraiment un mini Tour de France avec des arrivées au sommet, un contre-la-montre mais aussi des étapes de plaine avec du vent ».

« Tadej Pogacar un leader serein, humble, qui ne met pas de pression sur ses coéquipiers? Chacun sait ce qu’il doit faire et le fait de la meilleure des façons. Il nous remercie toujours et cela montre le cycliste qu’il est. Même s’il a gagné les plus grandes courses par étapes, c’est une personne cinq étoiles. Il n’est pas dans la vengeance vis-à -vis de Jonas Vingegaard », dit son coéquipier Rui Oliveira au micro de RFI.

Un week-end final au sommet ?

La nouveauté cette année sera le contre-la-montre par équipes mardi 7 mars dans le Loiret qui revient après trente ans d'absence avec un format inédit. Plutôt que de prendre le temps de chaque équipe sur le quatrième ou cinquième coureur à franchir la ligne, le chronomètre sera ainsi arrêté au passage du premier arrivé. Le lendemain du contre-la-montre, la course arrivera à La Loge des Gardes, station de ski familiale au-dessus de Vichy, au bout d'une ascension de 6,7 km à 7,1% de moyenne où les favoris devraient s'expliquer.

Avant un week-end final autour de Nice, avec l'ascension du plus haut sommet de l'histoire de l'épreuve, le col de Couillole (1.678 m) présentant 15,7 km d'ascension à 7.1% de moyenne le samedi 11 mars, et une dernière étape dimanche empruntant le traditionnel col d'Eze.

Propos de Rui Oliveira recueillis par Marco Martins

