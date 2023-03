Cyclisme: Tom Pidcock remporte les Strade bianche

Le Britannique Tom Pidcock, champion olympique de VTT, a remporté la 17e édition des Strade bianche, samedi 4 mars à Sienne, au terme d'un grand numéro en solitaire en devançant le Français Valentin Madouas, 2e à 20 secondes. Le coureur de la formation Ineos-Grenadier a donné un premier coup de collier à 50 kilomètres de la ligne pour rejoindre deux coureurs échappés puis s'est envolé seul vers la victoire à 23 km du but en profitant d'une nouvelle section de terre. Dans le groupe de cinq poursuivants revenus à une quinzaine de secondes seulement à six kilomètres du but, Madouas a été le plus costaud pour aller chercher la deuxième place devant le Belge Tiesj Benoot.