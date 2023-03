Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG

Le Paris Saint-Germain a battu Nantes 4 buts à 2 au Parc des Princes ce samedi 4 mars pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé, qui a inscrit le quatrième but parisien, est désormais, avec 201 buts, le meilleur buteur du club de la capitale.

Kylian Mbappé est devenu ce samedi à 24 ans le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en inscrivant sa 201e réalisation contre Nantes (4-2) en Ligue 1. Il dépasse ainsi la barre des 200 buts établie par l'Uruguayen Edinson Cavani, désormais à Valence, qu'il avait égalée il y a six jours en signant un doublé contre Marseille (3-0)

En tête du classement des buteurs 2022/2023 en L1

Buteur dans le temps additionnel avec le brassard de capitaine, Mbappé a reçu une grande ovation du Parc des Princes. L’ancien joueur de Monaco caracole en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 18 réalisations.

Le PSG a conforté sa première place au classement lors de la 26e journée de Ligue 1, à quatre jours de son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Le club allemand, de son côté, s'est imposé quelques heures plus tôt sur la pelouse du mal classé Stuttgart (2-1) grâce à un but à la 62e de l'international camerounais Eric Maxim Choupo-Moting, ancien coéquipier de Mbappé.

Le natif de Bondy a assuré ne pas s’être mis de pression, « je savais que j'allais le battre (le record, NDLR) ». «Ce but vient à la dernière minute, et c'est beau, c'est beau », a-t-il continué. « Juste, jouer ici (à Paris), c'est un privilège, j'ai eu la chance de profiter de chaque moment, j'ai progressé en tant que joueur, j'ai beaucoup changé. Je suis arrivé, j'étais un jeune joueur, peut-être talentueux mais un jeune joueur, et en tant qu'homme aussi, j'ai appris beaucoup de choses ici », a commenté le meilleur buteur du dernier Mondial au Qatar.

Ombre au tableau pour Paris : sa défense, qui s'est encore laissée remonter de 2-0 à 2-2, comme contre Lille (victoire 4-3 au final), et son gardien Gianluigi Donnarumma, coupable sur les deux buts nantais de Ludovic Blas et Ignatius Ganago. Ce soir, Paris a marqué par Lionel Messi, Jaouen Hadjam (csc), Danilo et Mbappé.

Le club de la capitale devance Marseille (52 pts), qui joue à Rennes (5e) dimanche, Lens (51 pts) et Monaco (50 pts), en déplacement à Troyes (19e), dimanche également.

