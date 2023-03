Basket-ball: Isabelle Yacoubou, le livre de sa vie

Sport / Autobiographie

Actuellement à Tarbes, Isabelle Yacoubou, 36 ans, se raconte dans un livre intitulé « Géante ». La basketteuse, vice-championne olympique à Londres en 2012, retrace dans cette autobiographie le parcours de sa vie, de son village natal au Bénin, à l’équipe de France.

« Avancer en âge invite à se retourner sur soi », écrit Isabelle Yacoubou, adolescente qui a quitté le Bénin pour la France, sans argent, dans l’espoir de devenir une athlète de haut niveau et de vivre de sa passion, la basket.

Elle a 17 ans quand elle arrive dans l’Hexagone, des rêves plein la tête. Dans cette autobiographie, Isabelle Yacoubou raconte sans détour son parcours semé d’embûches, qui lui ouvre tout de même les portes de la gloire. Notamment avec les « Braqueuses » de l’équipe de France, et cette médaille d’argent aux JO Londres en 2012, le sommet de sa carrière.

Géante, retrace avec franchise le parcours d’une sportive et d’une femme d’exception qui après chaque échec n’arrête pas de rebondir. « Avec ce travail d'écriture, je voulais que les gens comprennent ce que j’ai vécu. Je voulais que l’on comprenne qui je suis, et comment les galères ont forgé ma personnalité », avance celle qui avait commencé par l’athlétisme et le lancer du poids. Elle a représenté le Bénin lors de deux championnats du monde.

Isabelle Yacoubou se raconte dans un livre intitulé « Géante ». © L'Archipel

Des envies de voyages et de liberté

Dès son plus jeune âge, Isabelle Yacoubou a des envies de voyages et de liberté qu’elle commence à goûter avec les compétitions d’athlétisme. Mais elle se sent seule. Avec le basket, elle découvre la convivialité, le partage, les amis. « Je n’ai pas hésité entre l’athlétisme et le basket de haut niveau », raconte celle qui dit avoir mangé de la « vache enragée » pour réussir. Isabelle Yacoubou, orpheline de père à l’âge de 14 ans, ne voulait pas décevoir sa famille. La famille est l’essentiel de son existence. Isabelle Yacoubou a été maman très tôt, un choix assumé avec force.

Elle adopte son petit garçon, sa vie change, elle doit s’adapter. Elle se bat pour continuer sa carrière et concilier les deux et y arrive. Isabelle Yacoubou ne lâche jamais la corde. Même après le décès de son frère. « Me lever tous les jours est un privilège et ne pas vivre cette vie à 100% serait envoyer un message d’abandon. Et je sais que mon père et mon frère ont toujours voulu que je croque la vie à pleines dents. Je vis chaque journée comme si c’était la dernière », dit-elle avec pudeur.

Devenir coach

Isabelle Yacoubou a porté le maillot de l’équipe de France à 147 reprises entre 2007 à 2016 et a remporté un championnat d’Europe en 2009, 1 médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2012 à Londres, deux médailles d’argent championnat d’Europe 2013 et 2015 ainsi qu’une médaille de bronze au Championnat d’Europe 2011. En club, le palmarès est lui aussi bien étoffé avec deux titres de championne de France (2010, 2022), 4 coupes d’Italie (2011, 2015, 2016 et 2018), 4 championnats d’Italie (2011, 2015, 2016, 2018), mais aussi l’EuroLeague féminine en 2012 ainsi que le championnat d’Espagne la même année. « Le sport m’a permis de prendre confiance en moi. Si quelqu'un se moquait de ma taille et de mon physique, je pouvais lui dire : “tu n’es pas capable de faire la même chose”», résume cette femme au palmarès si fourni.

« Je suis prête à laisser le parquet aux jeunes, avance désormais Isabelle Yacoubou qui a l’ambition de devenir coach. Je veux faire tout ce qui est possible pour y arriver. Je suis prête à refermer le chapitre de la joueuse. Tarbes est un club qui a toujours surfé sur la jeunesse et c’est important dans la continuité de mon projet ».

Propos recueillis par Christophe Diremszian et Farid Achache

Isabelle Yacoubou, Géante - Les matchs de ma vie, édition de L'Archipel

