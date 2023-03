Cyclisme: la succession de Pogacar est ouverte sur Tirreno-Adriatico

Wout van Aert. REUTERS - STEPHANE MAHE

RFI

Wout Van Aert et Primoz Roglic lancent leur saison lundi 6 mars en Italie sur Tirreno-Adriatico, où ils sont nombreux à vouloir briller lors des sept étapes aux profils variés, en l'absence du vainqueur des deux dernières éditions, Tadej Pogacar. Pogacar et Jonas Vingegaard, premier et deuxième l'an dernier de la Tirreno-Adriatico poursuivent leur mano a mano sur Paris/Nice cette année. L'affiche de la course italienne - 58e édition - reliant la mer Tyrrhénienne à l'Adriatique n'en reste pas moins alléchante, et sans doute plus ouverte. Les autres animateurs attendus de la semaine italienne sont le vainqueur australien du Giro Jai Hindley (Bohra-Hansgrohe), l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain) ou le Britannique Tom Pidcock (Ineos), impressionnant vainqueur des Strade Bianche samedi. Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) essaiera lui de confirmer le retour des bonnes sensations après sa difficile année 2022 à la tête d'un important contingent français comptant aussi Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).