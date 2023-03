Antoine Griezmann entre au musée Grévin à Paris

Antoine Griezmann, présent lundi 6 mars à Paris, a découvert sa statue de cire en compagnie de sa famille et d’admirateurs.

« Je ne sais pas trop quoi dire, je suis choqué », a réagi tout sourire le champion du monde 2018, au moment où le rideau s’est ouvert. Et d’ajouter : « Cela fait bizarre de voir son double ». « Elle est très bien réalisée », a aussi commenté l’ancien joueur du Barça face au sculpteur présent sur place.

Antoine Griezmann avec sa famille. © Edmond Sadaka / RFI

Le joueur de l’Atlético Madrid, qui devait être présent au musée Grévin juste avant la pandémie de Covid-19, rejoint d'autres stars du ballon rond, telles que Kylian Mbappé ou Zinedine Zidane.

Deux jours plus tôt, l'attaquant français participait au festival de l’Atlético Madrid qui s'imposait face à Séville lors de la 24e journée de Liga (6-1). En inscrivant le 3e but des Colchoneros, le champion du monde atteignait la barre des 150 réalisations sous le maillot de l’Atlético, tunique qu’il a portée entre 2014 et 2019 et depuis 2021, à son retour au club.

« J'aime la personne, j'estime beaucoup le joueur qu'est Griezmann. Antoine traverse une saison merveilleuse. Il a eu du mal à renouer avec l'Antoine que l'on connaît et que l'on aime, mais avec travail, dévouement et patience, il y est parvenu », avait salué Simeone en conférence de presse après le match.

« Depuis que je suis de retour, c'est mon meilleur match. Je suis très bien, très heureux. Je dois tout à cet entraîneur, à ce club, à ces coéquipiers et quand je suis heureux en dehors du terrain, ça se voit aussi. Je prends beaucoup de plaisir et j'essaie d'en faire profiter mes coéquipiers », déclarait de son côté Griezmann au micro de Movistar +.

Antoine Griezmann souriant à côté de son double. © Edmond Sadaka / RFI

Auteur d'une bonne Coupe du monde 2022 au Qatar avec l'équipe de France, l'attaquant a continué sur sa lancée avec l'Atletico Madrid depuis le début de l'année 2023. Aujourd'hui, les 800 000 visiteurs annuels du Musée Grévin peuvent y admirer, en cire, le meilleur passeur de l’histoire des Bleus.

