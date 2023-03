Boxe: Naoya Inoue va affronter Stephen Fulton pour les ceintures mondiales des super-coqs

Le boxeur japonais Naoya Inoue a annoncé lundi 6 mars qu'il allait défier l'Américain Stephen Fulton, détenteur des ceintures mondiales WBC et WBO des super-coqs, à Yokohama en mai, pour ses débuts dans la catégorie. Celui qui est surnommé Monster est devenu le premier champion du monde incontesté des poids coqs depuis 1972, lorsqu'il a battu l'Anglais Paul Butler en décembre pour ajouter le titre WBO à ses ceintures WBC, WBA et IBF. Inoue a précédemment été champion du monde dans la catégorie des poids mi-mouches et dans celle des super-mouches. Le Japonais, âgé de 29 ans, qui affiche un bilan de 24 victoires (21 KO), a renoncé à ses titres en janvier pour monter dans la catégorie des super-coqs. A 28 ans, Fulton est également invaincu avec 21 succès (8 avant la limite). Il est l'un des deux champions du monde actuels dans la catégorie des super-coqs.