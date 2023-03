Cyclisme: le Danois Mads Pedersen s’empare de la deuxième étape de Paris-Nice

Texte par : RFI Suivre

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) s’est imposé dans un sprint massif ce lundi 6 mars à Fontainebleau lors de la deuxième étape de Paris-Nice. Le Danois prend le pouvoir et portera le maillot Jaune de leader mardi lors du contre-la-montre par équipe de 32,2 km à Dampierre-en-Burly. C'est la deuxième victoire de l'année pour Pedersen, la 29e au total, et aussi sa deuxième sur la Course au soleil après une étape remportée en 2022. L'ancien champion du monde sur route s'est imposé devant le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et son compatriote Magnus Cort (EF Education) à l'issue d'un dernier kilomètre décousu et marqué par une chute juste avant la flamme rouge. Comme la veille, Tadej Pogacar a pris six secondes de bonifications au sprint intermédiaire.