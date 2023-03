Ligue des champions: Benfica et Chelsea se qualifient pour les quarts de finale

Le Portugais João Mário célèbre son but face à Bruges, le 7 mars 2023.

Le Benfica Lisbonne s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, en écrasant le Club Bruges (5-1) mardi 7 mars à Lisbonne. Chelsea s'est aussi hissé en quarts de finale en battant le Borussia Dortmund (2-0).

Benfica, vainqueur aisé du FC Bruges 5 à 1 en huitièmes de finale retour, ce mardi 7 mars au stade Da Luz à Lisbonne, après avoir gagné 2-0 à l'aller, retrouvera les quarts de finale de Ligue des champions pour la deuxième année de suite. Benfica a fait le break en fin de première période, grâce à deux buts en moins de dix minutes de Rafa Silva (38) puis Gonçalo Ramos, passeur sur le premier but (40+2). Gonçalo Ramos (57), Joao Mario (71 s.p.) et David Neres (77) ont fait gonfler le score en faveur des Aigles en seconde période. Meijer, d'un superbe but (87), a permis aux Brugeois de sauver l'honneur.

Chelsea a trouvé les ressources pour renverser le Borussia

Loin de figurer parmi les cadors de la compétition, les Lisboètes, qui caracolent en tête de la Ligue portugaise avec huit points d'avance sur Porto, poursuivent leur beau parcours en C1 alors qu'ils étaient déjà parvenus à terminer en tête du classement de leur poule, devant le Paris SG et la Juventus Turin, sans concéder une seule défaite. La saison dernière, Benfica avait éliminé l'Ajax Amsterdam huitièmes avant de tomber en quarts face à Liverpool, futur finaliste.

Chelsea, dominé 1-0 à l'aller à Dortmund, a trouvé les ressources pour renverser 2-0 le Borussia au retour et atteindre, comme en 2022, les quarts en stoppant brutalement la série allemande de dix victoires en 2023. À la peine en championnat et rarement efficace ces derniers temps, les Londoniens ont poussé et fait la différence autour de la mi-temps par Sterling (43e) puis Havertz (53e), qui s'y est pris à deux fois pour convertir le penalty qui enterre les Allemands, mal récompensés de leurs intentions.

