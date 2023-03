Ligue des champions: face à Munich, Paris se doit d'être magique

Lionel Messi célèbre un but avec ses coéquipiers Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, le dimanche 19 février 2023.

Le Paris Saint-Germain, battu à domicile 1-0 par le Bayern Munich en huitième de finale aller, devra sortir le grand jeu pour se hisser en quarts de finale mercredi 8 mars à Munich.

Publicité Lire la suite

Kylian Mbappé va-t-il renverser la tendance à Munich ? Devenu le week-end dernier meilleur buteur de l'histoire du PSG (201 buts), le champion du monde 2018 porte sur ses épaules les espoirs du club de la capitale, qui attend un premier sacre européen depuis 2011 et l’arrivée du Qatar à sa tête.

Absence de Neymar

Au Parc des Princes, lors du huitième de finale aller, le Bayern avait pris l'ascendant (1-0) grâce à l'ancien Parisien Kingsley Coman, dans une rencontre que les Munichois avaient largement dominée.

Mais l'entrée convaincante en seconde période du meilleur buteur de la dernière Coupe du monde, alors revenu de blessure, laisse à Paris le droit de rêver à un renversement de situation. Caillou dans la chaussure des Parisiens, l'absence de Neymar, touché à la cheville, et probablement forfait pour le reste de la saison.

« Le joueur le plus spectaculaire actuellement, c'est très clairement Kylian Mbappé. Son explosivité combinée aux bons choix dans la surface de réparation. Il va aussi là où doit se trouver l'attaquant. Ce n'est pas seulement de l'esthétique, mais c'est aussi très efficace. Ça me plait beaucoup », a souligné le Munichois Thomas Müller en conférence de presse.

Mais le double vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern en 2013 et 2020 n’a pas l’intention de rester uniquement un spectateur émerveillé de l’ancien monégasque. « Le monde entier aime le regarder jouer. Demain, on ne va pas le regarder, on va le gêner dans son travail. Si notre plan fonctionne, il ne prendra pas beaucoup de plaisir », prévient Thomas Müller. Le Bayern a fait le plein de confiance en s'imposant sur la pelouse de Stuttgart samedi dernier (2-1), pour garder la tête de la Bundesliga.

L'attaquant sénégalais du Bayern Sadio Mané (à droite) à l'entraînement avec son coéquipier camerounais Eric Maxim Choupo-Moting. (Illustration). AFP - CHRISTOF STACHE

Compter sur le talentueux Sadio Mané pour le Bayern

En Ligue des champions, le Bayern a remporté quinze des 17 derniers matches à domicile, ne concédant qu'un match nul (1-1 contre Villarreal, synonyme d'élimination la saison passée en quarts de finale) et une défaite contre... le PSG (3-2 en quarts aller de la C1 lors de la saison 2020/21).

Sur leur pelouse, les sextuples champions d'Europe pourraient compter sur le talentueux Sadio Mané, de retour progressivement sur les terrains depuis fin février, après une blessure au péroné qui l'avait privé de Mondial au Qatar.

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations avec le Sénégal, finaliste de la Ligue des champions avec Liverpool, joueur africain de l'année pour la deuxième fois (après 2019), deuxième du Ballon d'Or et une acclimatation réussie au Bayern après un transfert à l'été : l'année 2022 de Sadio Mané a été quasiment parfaite.

Quasiment seulement car une blessure au péroné droit début novembre à l'Allianz Arena l'a fait virer au cauchemar, obligé à passer sur la table d'opération, et contraint de renoncer, la mort dans l'âme, au Mondial, où il pouvait jouer les trouble-fête avec les Lions de la Téranga.

Le 26 février, 110 jours plus tard (la plus longue période d'absence de sa carrière), la recrue bavaroise phare de l'été 2022 a effectué son retour sur la pelouse de l'Allianz Arena. Avant la réception du PSG, Sadio Mané dispose d'une petite heure de jeu dans les jambes en deux apparitions contre l'Union Berlin et à Stuttgart.

« Sadio est physiquement à 100% de ses moyens », a expliqué le coach bavarois Nagelsmann après le succès étriqué à Stuttgart. « Si Sadio ne joue pas dès le début, il pourra aussi être décisif en venant du banc », a-t-il ajouté ce mardi en conférence de presse. « Le match aller contre le PSG arrivait trop tôt, mais le match retour a toujours été dans un coin de ma tête », a glissé Sadio Mané à Sport Bild.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne