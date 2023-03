Cyclisme: victoire et maillot jaune pour Tadej Pogacar lors de la 4e étape de Paris-Nice

Le slovène Tadej Pogacar. AFP - MARCO BERTORELLO

Texte par : RFI Suivre

Le Slovène Tadej Pogacar s'est imposé devant le Français David Gaudu et a pris le maillot jaune de leader mercredi 8 mars au sommet de la Loge des gardes, petite station de ski de l'Allier, lors de la quatrième étape de Paris-Nice. Les deux hommes, qui se sont disputés le sprint final, figurent désormais en tête du classement général, loin devant le Danois Jonas Vingegaard, qui a perdu 43 secondes sur son grand rival slovène. Accélérant à 2,5 km du sommet, Pogacar a d'abord rejoint Gaudu, parti en tête, quelques centaines de mètres plus loin, pour rester le plus fort sur la ligne après une ascension finale de 6,7 km à 7,1% de moyenne.