Ligue des champions: le PSG prend la porte, le Bayern Munich en quarts

Paris a été éliminé de la Ligue des champions ce mercredi 8 mars après sa défaite face au Bayern Munich (2-0). L’international camerounais Maxim Choupo-Moting a inscrit le premier but de la rencontre et Serge Gnabry a doublé la mise.

Publicité Lire la suite

Aucun autre scénario possible, ce soir à l'Allianz Arena, Paris devait s'imposer par au moins deux buts d'écart pour remonter la défaite de l'aller (1-0) et surtout ne pas s'arrêter encore une fois en huitièmes, comme il y a un an face au Real Madrid. Déjà éliminé de la Coupe de France par Marseille, le PSG, en cas de défaite, n'aurait plus qu'un 12e titre en Ligue 1 à conquérir. Rien qui ne saurait satisfaire les propriétaires qatariens, obnubilés par la Ligue des champions depuis leur arrivée en 2011.

Vitinha rate le coche

Si Paris est tout près d’ouvrir le score à la 38e minute avec la frappe du Portugais Vitinha en direction d’un but vide, après un ballon perdu par le portier allemand, sauvé par De Ligt devant la ligne, les coéquipiers de Kylian Mbappé rentrent aux vestiaires sans avoir inscrit de but.

Pourtant, le club de la capitale pousse dès le début de rencontre, avec Mbappé qui place un tir cadré. Et Paris peut compter sur son gardien Gianluigi Donnarumma, pas inquiété sur une frappe appuyée du pied gauche de Jamal Musiala (32e). L’Italien s’était déjà montré solide à la 16e minute quand Leon Goretzka cadrait du pied droit à 20 mètres du but.

En début de seconde période, Paris a chaud aux fesses, quand le Bayern croit avoir ouvert la marque, mais le but est refusé pour hors-jeu de Thomas Muller (52e). Mais après une domination incontestable des Allemands, le Bayern trouve la faille après une perte du ballon de Verratti. Goretzka en hérite et centre pour Eric Maxim Choupo-Moting, seul face au but, qui propulse le ballon au fond d'un plat du pied droit (61e).

L’international camerounais, ancien Parisien, est devenu au Bayern un titulaire indiscutable. Au match aller, c’est aussi un ancien parisien, Kingsley Coman, qui avait ouvert le score… En fin de rencontre, sur un contre, Serge Gnabry enfonce le clou (89e).

Considérés comme les deux meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé et Lionel Messi ne sont pas parvenus à trouver la faille pour le PSG dans une défense munichoise très bien en place, le jeune croate Josip Stanisic a rempli sa mission. C'est le défenseur central espagnol du PSG Sergio Ramos, qui s'est créé les meilleures occasions sur coup franc.

Avec ce nouvel échec, les critiques devraient pleuvoir. Alors que Paris est aussi gêné par la mise en examen pour viol d'Achraf Hakimi, la fin de l'ère « bling-bling » promise par le président Nasser Al-Khelaïfi n’est pas encore d’actualité. La première « coupe aux grandes oreilles » de Kylian Mbappé, muet ce soir, ne sera pas pour 2023, lui qui avait perdu la finale de la C1 en 2020 contre… le Bayern.

L'AC Milan en quarts

Dans l'autre rencontre du jour, l'AC Milan s'est qualifié pour les quarts de finale aux dépens de Tottenham en faisant match nul (0-0) à Londres, trois semaines après sa victoire lors du match aller en Italie (1-0). Les Milanais n'ont pas réussi à marquer malgré leur supériorité numérique après l'exclusion de Romero (78e), mais ont profité de leur avantage acquis à l'aller pour rejoindre leur premier quart de C1 depuis 2012.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne