Bousculade meurtrière dans un stade en Indonésie: prison pour deux responsables du match

Texte par : RFI Suivre

Un tribunal indonésien a condamné jeudi 9 mars à de la prison pour négligences deux responsables d'un match de football à l'issue duquel une bousculade a fait 135 morts en octobre 2022, l'une des pires catastrophes de l'histoire du sport. Abdul Haris, un organisateur du match, a été condamné à 18 mois de prison. Le parquet avait requis six ans et huit mois d'emprisonnement. Le tribunal a aussi condamné le responsable de la sécurité du match, Suko Sutrisno, à un an de prison pour négligences. Les deux hommes disposent de sept jours pour faire appel de leur condamnation.