Cyclisme: Olav Kooij remporte la 5e étape de Paris-Nice

Le Néerlandais a remporté ce jeudi 9 mars la cinquième Paris-Nice lors d’un sprint massif à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme, devant le Danois Mads Pedersen et le Belge Tim Merlier, après 212 km de course. Le Slovène Tadej Pogacar conserve le maillot jaune de leader. Vendredi, la course arrive à La Colle-sur-Loup, avant un week-end final dans la région de Nice qui s'annonce autrement plus animé que la lente procession vers Saint-Paul-Trois-Châteaux.