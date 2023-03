Foot: Corinne Diacre n’est plus la sélectionneuse des Bleues

À la tête des Bleues depuis 2007, Corinne Diacre n’est plus la sélectionneuse de l’équipe de France féminine depuis ce jeudi 9 mars. La première Française à entraîner des hommes a, dans un premier temps, été critiquée par Wendie Renard, la capitaine, qui a souhaité se mettre en retrait de l’équipe de France.

La Fédération française de football s’est réunie ce jeudi 9 mars avec à l'ordre du jour la situation de l'équipe de France féminine et l'avenir de sa sélectionneuse Corinne Diacre, lâchée par ses trois joueuses phares. Corinne Diacre, critiquée par Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, les trois joueuses les plus emblématiques de l'effectif, qui contestent les méthodes et le management mis en place depuis son arrivée en 2017, a été écartée. « Démise de ses fonctions de sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football », a ainsi annoncé la Fédération à l'issue d'une réunion de son comité exécutif à quatre mois et demi du Mondial. Son contrat devait s'achever après le JO de 2024.

« Les nombreuses auditions menées ont permis d'établir le constat d'une fracture très importante avec des joueuses cadres et mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau. Cette fracture a atteint un point de non-retour qui nuit aux intérêts de la sélection », a expliqué la Fédération dans le communiqué.

Diacre a dénoncé « une opération de déstabilisation »

La veille, la sélectionneuse, âgée de 48 ans, avait mis fin à son silence à travers un communiqué, refusant de laisser la main à quatre mois et demi du Mondial. « Au regard du déchaînement médiatique honteux de ces derniers jours, je souhaite néanmoins réaffirmer publiquement (...) que je suis pleinement déterminée à mener ma mission à bien et, surtout, à faire honneur à la France lors de la prochaine Coupe du monde » cet été en Australie (20 juillet-20 août), avait affirmé Diacre. Dans ce texte, elle dénonçait « une opération de déstabilisation » et « une campagne de dénigrement qui stupéfie par sa violence et sa malhonnêteté ».

Des joueuses de l'équipe de France féminine sont « arrivées à un point de non-retour » dans leurs relations avec Corinne Diacre, avait expliqué Kadidiatou Diani, l'une des cadres en rupture avec la sélectionneuse, dans l’émission Téléfoot sur TF1. L'attaquante du Paris Saint-Germain avait appelé à un changement de sélectionneuse : « Il est important d'avoir du nouveau, tout simplement les filles n'en peuvent plus. La Fédération française doit prendre des dispositions, nous, on a poussé un cri d'alarme. »

Ce jeudi, le comité exécutif de la Fédération, où Diacre n'était pas conviée, a d’abord entendu les recommandations d'une commission spéciale constituée depuis huit jours pour « dresser un constat de la situation actuelle ». Quatre membres du « gouvernement » de la FFF, Jean-Michel Aulas, Laura Georges, Aline Riera et Marc Keller, ont mené ces derniers jours des auditions, sollicitant notamment plusieurs joueuses de la sélection. Diacre elle-même a été auditionnée mardi 7 mars pendant près de deux heures, selon son avocat Christophe Ayela.

