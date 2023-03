Boxe: une rentrée importante pour Tony Yoka face à Carlos Takam

Le Français Tony Yoka fait son retour sur les rings samedi 11 mars au Zénith de Paris, où il affronte le vétéran Carlos Takam.

Dix mois après avoir subi la première défaite de sa carrière, Tony Yoka va pouvoir rebondir comme un kangourou, et oublier cette claque magistrale face au Congolais Martin Bakole. Un revers qui avait marqué un sacré coup d'arrêt dans sa conquête des sommets de la boxe.

« J'ai envie de montrer que j'ai bossé »

Au moment de remettre les gants, le champion olympique 2016 ne veut pas « juste une victoire », mais « une victoire avec la manière ». « J'ai hâte de boxer à nouveau. J'ai envie de montrer que j'ai bossé, que j'ai eu une défaite, certes, mais que je peux rebondir par rapport à ça », lâche-t-il. À Bercy, le 14 mai dernier, Yoka avait été dépassé par la puissance de son adversaire après avoir mis un genou au sol dès le premier round. Tombé de son piédestal, le héros des JO de Rio a fait profil bas, coupant avec le sport le temps de se reconstruire. Il assure aujourd'hui avoir « complètement digéré » cette défaite.

Pour se remettre à l’endroit, Yoka a choisi l'expérimenté Carlos Takam, (39 victoires pour 7 défaites et un nul). « Je ne voulais pas revenir avec un petit combat. Je voulais revenir avec un combat qui a de la gueule et je pense que c'est le cas », dit-il. À 42 ans, Takam reste sur deux défaites, une aux points contre le Russe Arslanbek Makhmudov en septembre dernier, et un revers face à l'Anglais Joe Joyce par arrêt de l'arbitre à la 6e reprise, en juillet 2021. Mais avant cela, le natif de Douala au Cameroun a combattu le gratin de la catégorie, d'Anthony Joshua à Alexander Povetkin ou encore Joe Joyce, et il représente toujours une référence et un danger pour ses adversaires.

Deux boxeurs qui se connaissent bien

« Je vais le fatiguer le petit jeune, il croit que le vieux lion est fini ? Non, je suis encore là », promet Takam. « Le vétéran, il est encore jeune d'esprit et là, ça va faire mal. » Les deux hommes se connaissent bien puisque Yoka a longtemps servi de sparring partner à Takam avant de passer professionnel.

À 42 ans, Carlos Takam combat toujours au haut niveau. Une longévité qui forcément interroge. « C'est vrai qu'il faut une hygiène de vie parfaite, mais je dois aussi remercier mes parents pour leurs gènes. Quand ma grand-mère maternelle est morte, elle avait 103 ans, donc j'ai de bons gènes. La bonne hygiène de vie, c'est primordial. Après, je ne sais pas quel est le secret, peut-être dormir beaucoup, ne pas boire, ne pas fumer et sourire beaucoup. Le rire, ça retire les rides », s’amuse-t-il.

De son côté, Yoka est parti quatre mois en stage commando à Las Vegas, sous les ordres de son entraîneur américain Virgil Hunter. « Quatre mois à bouffer de la boxe matin, midi et soir. C'est très dur pour le corps et pour le mental. C'est dur, mais on est obligé de passer par là. La motivation et la détermination qu'on peut avoir dans un combat, on la puise dans ces moments-là », avance Yoka, qui se sait très attendu dans l’épisode 13 de sa conquête censée le mener vers une ceinture de champion du monde des lourds.

