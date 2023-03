Cyclisme: la 6e étape de Paris-Nice annulée à cause du vent violent

Le peloton de Paris-Nice lors de la première étape, le 7 mars 2021. AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

La sixième étape de Paris-Nice a été annulée vendredi 10 mars à cause de « vents exceptionnellement violents » dans le sud-est de la France. Alors que les deux départements avaient été placés en vigilance orange vents forts, les organisateurs ont décidé, après avoir d'abord envisagé de la raccourcir, d'annuler purement et simplement l'étape qui devait relier Tourves (Var) à la Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes). « Ce n'était pas possible pour nous d'assurer la sécurité de la course. Préserver l'intégrité des coureurs et des spectateurs est notre priorité absolue », a expliqué Pierre-Yves Thouault, directeur adjoint du Cyclisme chez Amaury Sport Organisation.