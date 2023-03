Tournoi des Six Nations: la France inflige une correction historique à l'Angleterre

Le XV de France a infligé une défaite historique (53-10) à l'Angleterre, samedi 11 mars à Twickenham, à l'occasion de la 4e journée du Tournoi des Six Nations. Les Bleus ont inscrit sept essais et recollent à l'Irlande, qui doit jouer dimanche, en tête du classement.

Publicité Lire la suite

Trop, c’est trop, même pour le public de Twickenham. Après le 6e essai français marqué par Damien Penaud peu après la 70e minute, une partie des spectateurs anglais, abasourdis, a quitté l’enceinte londonienne, temple du rugby anglais. Les mêmes, plus tôt, applaudissaient le numéro 9 français, Antoine Dupont, à sa sortie du terrain, signe de la démonstration de force Bleus.

Mais les fans anglais n’étaient pas au bout de leur peine. Dans la foulée, le même Penaud réalisait le doublé pour inscrire le 7e essai du XV de France.

Démonstration française

Impensable alors que les Bleus n’avaient plus gagné en terre anglaise depuis 18 ans. Les hommes de Fabien Galthié ont fait fi des statistiques et ont commencé le match sur les chapeaux de roues avec un essai inscrit par Thomas Ramos dès la 2e minute. Dès lors, la France n’a plus lâché sa proie anglaise et les points ont défilé. L’arrière du Stade Toulousain empilait de son côté les pénalités face aux perches pour concrétiser la démonstration française.

Avec cette victoire bonifiée, la France revient à hauteur de l’Irlande qui doit jouer dimanche. Mais cette victoire (+43 points), la plus large pour la France depuis 1972, restera dans les mémoires, tant en France que de l’autre côté de la Manche.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne