Londres veut que les sponsors soutiennent l'interdiction des athlètes russes aux JO de 2024

Y aura-t-il des athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques de Paris 2024 ? Ce samedi 11 mars, c'est le gouvernement britannique qui a demandé aux sponsors de faire pression sur le Comité olympique pour interdire la participation de ces sportifs.

Coca-Cola, Samsung ou encore Airbnb, tous sponsors des Jeux olympiques de Paris 2024 ont reçu une lettre de la ministre britannique de la Culture, Lucy Frazer. La ministre demande aux marques de « faire pression sur le CIO face au risque d'utilisation du sport à des fins de propagande par Moscou et Minsk ».

Plus concrètement, elle sollicite les sponsors à participer à l'exclusion des athlètes russes et biélorusses lors de l'évènement sportif. Le Royaume-Uni se positionne comme fervent défenseur de cette exclusion alors que le Comité olympique n'a pas encore totalement tranché la question.

Position « trop floue » du CIO

Fin janvier, le Comité avait esquissé une feuille de route pour réintégrer les athlètes venus de Russie et Biélorussie à condition qu'ils participent sous drapeau neutre et qu'ils n'aient « pas activement soutenu la guerre en Ukraine ».

De nombreux pays considèrent « trop floue » la position du Comité International olympique. Une trentaine d'États, dont la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada, avaient demandé il y a un mois des clarifications. L'Ukraine, quant à elle, menace toujours de boycotter l'événement si les athlètes russes et biélorusses participent aux Jeux.

En attendant, la fédération internationale d'escrime a décidé vendredi de réintégrer les escrimeurs russes et biélorusses aux compétitions qualificatives pour les JO. L'escrime devient ainsi le premier sport à réintégrer sous bannière neutre les athlètes en provenance de Russie et de Biélorussie, un an après leur exclusion en raison de la guerre en Ukraine.

