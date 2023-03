Six nations: L'Irlande bat l'Ecosse (22-7) et file vers le Grand Chelem

Texte par : RFI Suivre

En gagnant à l'usure (22-7) en Écosse, dimanche 12 mars, l'Irlande, emmenée par Johnny Sexton devenu le co-meilleur marqueur de l'histoire du Tournoi des six nations, s'est offert le droit de rêver à un Grand Chelem samedi prochain, lors de la réception de l'Angleterre. Plein d'audace, le XV du Chardon a tenu tête pendant un peu plus d'une période à la machine verte, qui ne menait que 8-7 à la pause, mais deux essais coup sur coup de James Lowe et Jack Conan à l'heure de jeu ont définitivement fait basculer la rencontre.