Ligue des champions: Naples aux portes de l’exploit

Le Napoli, qui reçoit Francfort mercredi 15 mars, avec ses deux buts d'avance, est bien parti pour atteindre pour la première fois de son histoire le Top-8 de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Le club italien n’en finit plus d’étonner son monde.

Naples s'était ouvert l'appétit en C1 en terminant en tête de son groupe à l'automne dernier devant Liverpool, finaliste de la dernière édition et sextuple vainqueur de l'épreuve.

Il y a presque une décennie, l’ancien club de Diego Maradona était presque en faillite, renvoyé dans les limbes de la 3e division. Bien loin des années Maradona ponctuées des deux seuls scudetti (1987, 1990) et du seul titre européen (Coupe de l'UEFA en 1989) du Napoli. Aurelio Di Laurentiis, le propriétaire et président du club, a repris en 2014 cette institution fondée en 1926.

Le phénomène Khvicha Kvaratskhelia

Revenu dans l'élite en 2007, les Partenopei figurent régulièrement depuis sur le podium (sept fois lors des dix dernières saisons) mais a toujours dû laisser le titre aux grands du nord (Juventus, Inter Milan, AC Milan). Pour cette saison, il est déjà quasi-champion d'Italie, sans rival en Serie A, avec dix-huit points d'avance.

Cette saison quasi parfaite intervient au moment où le club avait décidé de se séparer de ses plus gros salaires, le défenseur Kalidou Koulibaly (Chelsea), le capitaine Lorenzo Insigne (Toronto) et l'attaquant Dries Mertens (Galatasaray) pour stabiliser les finances et rétablir les comptes après la pandémie de Covid-19, et deux saisons sans C1, après avoir perdu quelque 130 millions d'euros lors des trois dernières saisons.

Dès lors, on pouvait imaginer des moments difficiles après un effectif renouvelé pour le Napoli. Mais au pied du Vésuve, l'entraîneur Luciano Spalletti, 64 ans, a fait avec. Lui qui est désormais l'entraîneur ayant gagné le plus de matches en Serie A (276) sur les 40 dernières années, sans jamais avoir soulevé le Scudetto.

Le Toscan a mis en valeur le défenseur sud-coréen Kim Min-jae ou le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, ailier gauche. Les supporters du Napoli lui ont même donné le surnom « Kvaradona » en hommage à Maradona. Régulièrement décisif et infatigable dans son couloir gauche, Khvicha Kvaratskhelia compte aujourd’hui 13 buts et 15 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues. « Khvicha Kvaratskhelia est unique dans ses dribbles et dans son toucher de balle et c’est difficile de défendre contre lui », a déclaré Luciano Spalletti. Ce dernier sera encore l'arme fatale des Italiens contre Francfort, avec le puissant Victor Osimhen en attaque.

Même avec le génial Maradona, jamais les Partenopei n'ont atteint les quarts de finale de la Ligue des champions. Naples est en passe d'écrire une page inédite de son histoire.

