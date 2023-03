Boxe: ouverture des Mondiaux femmes sur fond de boycott

Les Championnats du monde de boxe féminine s'ouvrent ce mardi 15 mars jusqu'au 26 mars à New Delhi en Inde, avec la présence des athlètes russes et biélorusses. Doté de 2,4 millions de dollars, grâce à la multinationale russe Gazprom, l’événement est boycotté par 11 nations. La France participe au tournoi.

Plus de 300 athlètes de 65 pays sont à New Delhi, pour ces Mondiaux organisés par l’IBA (International boxing association), suspendue depuis 2019 par le Comité international olympique (CIO), pour des problèmes de gouvernance et financiers. Ces Mondiaux ne sont donc pas qualificatifs pour les JO de Paris 2024.

Le CIO organisera le tournoi de qualification pour Paris, comme cela s’était déroulé pour les Jeux de Tokyo. L’IBA annonce la présence d’une équipe d’observateurs du CIO. La boxe olympique a été exclue du programme de Los Angeles 2028 par le CIO.

La France a décidé de se rendre en Inde

Les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l’Ukraine, la Pologne, les Pays-Bas, la République tchèque et la Norvège ne sont pas du voyage pour cause de boycott, en protestation contre la présence des boxeuses russes et biélorusses, autorisées à concourir avec hymne et drapeau. Ces nations devraient aussi boycotter les Mondiaux masculins du 1er au 14 mai prochain en Ouzbékistan.

Alors que la plupart des fédérations internationales ont banni les sportifs russes et bélarusses depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, l'IBA ne les a pas écartés.

Le président de l'IBA, le Russe Umar Kremlev, reconduit en 2022, est en Inde pour l'événement qui s’y déroule pour la troisième fois, après les éditions 2006 et 2018. « L'Inde est devenue une capitale de la boxe féminine cette année, et maintenant nous assistons ensemble à des moments historiques. Nous avons créé un fonds de prix pour assurer le bien-être des athlètes et avons sécurisé l'événement le plus juste et le plus transparent pour nos boxeurs, afin que les plus forts puissent gagner. Grâce à l'équipe du professeur McLaren et à la règle de révision des combats, il n'y aura aucun doute sur l'intégrité de nos compétitions », a-t-il déclaré le lundi 14 mars.

La France a décidé de se rendre en Inde. Dominique Nato, président de Fédération française de boxe a demandé l’avis de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra qui n’a pas voulu empêcher les Françaises de participer aux Mondiaux. Dominique Nato a réuni le comité directeur de la fédération qui a estimé que ces Mondiaux étaient une bonne préparation pour la qualification olympique. Le Comité national olympique français (CNOSF) avait aussi été consulté. « La France est le pays organisateur des prochains Jeux olympiques donc on a tout intérêt à rester neutre », a expliqué à l'AFP Dominique Nato.

Estelle Mossely pour un deuxième titre olympique en 2024

Ce sera le retour de la championne du monde et olympique Estelle Mossely, actuellement boxeuse professionnelle. Après Rio 2016, Estelle Mossely vise aussi l’or à Paris devant son public.

« Avant tout, ce retour est un plaisir pour moi. Mes derniers championnats du monde de boxe ont eu lieu en 2016 et j'y ai remporté une médaille d'or. Je vois beaucoup d'évolution dans l'organisation d'événements et le niveau de la boxe féminine depuis. Je suis heureux que l'IBA donne une chance aux athlètes professionnelles de concourir, et j'ai saisi cette opportunité car je rêve de revenir sur le ring olympique, et les Championnats du monde sont la plus grande étape pour cela. De plus, je veux être l'un des boxeurs pionniers qui participent à la boxe professionnelle et amateur et réussir dans les deux. C'est un exemple que je veux donner aux femmes », a expliqué Estelle Mossely en conférence de presse le 14 mars.

Neuf boxeuses tricolores prennent part à ces mondiaux. Douze titres seront décernés durant ces Mondiaux, et chaque médaillée d’or recevra 100 000 dollars.

