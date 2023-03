Ligue des champions: le Real Madrid et Naples complètent le tableau des quarts

Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions sont connues après les qualifications du Real Madrid et de Naples face à Liverpool (1-0) et Francfort (3-0) ce mercredi 15 mars. Il y aura trois équipes italiennes en quarts, une première depuis 17 ans.

Il n’y avait véritablement pas beaucoup de suspense dans cette dernière soirée des huitièmes de finale. Vainqueurs à l’aller, le Real Madrid et Naples avaient déjà fait le plus dur en s’imposant respectivement à Liverpool (5-2) et à Francfort (2-0). Pour cette rencontre retour, les Madrilènes n’ont pas eu à forcer leur talent pour museler une équipe de Liverpool sans inspiration et qui a eu beaucoup de mal à poser les jalons d’un improbable exploit. Les hommes d’Ancelotti auraient même pu s’offrir une nouvelle victoire éclatante si Benzema, Camavinga, et surtout Vinicius n’étaient pas tombés sur Alisson, le gardien de Liverpool qui a longtemps repoussé les attaques. C’est finalement le Français Karim Benzema qui finira par trouver l’ouverture en fin de match (79e) confirmant la domination sans conteste du Real, tenant du titre, face à son finaliste, il y a moins d’un an.

Les Italiens au top

À Naples, le match retour a été plus marqué par les violents affrontements entre les supporters du Napoli et de Francfort qui ont éclaté dans les rues de la ville avant le début de la rencontre. Des heurts provoqués par un groupe de quelque 150 Napolitains, qui ont attaqué les supporters allemands alors que ces derniers étaient escortés par la police. Sur le terrain, Naples a confirmé sa victoire à l’aller en s’imposant grâce à un doublé du Nigérian Victor Osimhen (45+2, 58e), ses troisième et quatrième buts en C1 cette saison, et un penalty de Zielinski (64e).

Ces qualifications en quarts de finale marquent le retour en force des clubs italiens avec les présences de l’Inter Milan, l’AC Milan et Naples. Autrefois place forte du football européen, l’Italie, 12 Ligue des champions gagnées (Milan 7, Inter 3, Juventus 2) avait perdu de sa superbe, à l’image de son championnat dont l’exposition est moindre, comparée à la Premier League, la Liga, voire de la Bundesliga. Cela faisait donc 17 ans, depuis la saison 2005-2006, que l’Italie n’avait pas placé trois clubs en quarts de finale de la Ligue des Champions. Si l’Inter et l’AC milan ont été longtemps des habitués, c’est la première fois que Naples s’invite à ces hauteurs.

City, la bonne année ?

Malgré leur forte présence cependant, aucun des trois clubs italiens ne va revendiquer le statut de favori pour le sacre final. Des huit équipes restantes, le Real tenant du titre, et Manchester City apparaissent comme les plus sérieux prétendants. Les Madrilènes, même quand ils n’ont pas la meilleure équipe sur le papier, connaissent les recettes pour conquérir le trophée. Ce que n’a jamais réussi Manchester City. Avec un buteur nommé Erling Haaland, le club mancunien espère soulever enfin la Coupe. Le Bayern Munich, toujours bien placé, fait office de sérieux outsider, un peu plus que Benfica et Naples qui auront la pression en moins pour espérer poursuivre leur belle aventure.

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu ce vendredi 17 mars. Les matches aller auront lieu les mardi 11 et mercredi 12 avril, les matches retour étant programmés les 18 et 19 avril. Les demi-finales auront lieu les 9/10 et 16/17 mai, alors que la finale se jouera le samedi 10 juin.

Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale : Bayern Munich, AC Milan, Inter Milan, Naples, Manchester City, Chelsea, Benfica Lisbonne, Real Madrid

